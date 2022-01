Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » Come spostare WhatsApp dal vecchio al nuovo Cellulare

È del tutto normale pensare che spostare WhatsApp da un cellulare all’altro sia una questione delicata e complicata. Tuttavia, quelle difficoltà sono rimaste nel tempo e ora è abbastanza facile farlo.

Il processo, infatti, è guidato al meglio ed è più che chiaro cosa bisogna fare, passo dopo passo, per raggiungerlo senza problemi. Ecco perché oggi ci concentreremo sull’aiutarti in modo che tu possa farlo da solo.

Bene, se all’interno di tutto questo processo c’è un primo passo che può essere fatto in questo momento, è il backup delle tue chat in modo che possano essere archiviate ed essere disponibili per essere utilizzate sul nuovo telefono. Tutto dipende davvero dal cellulare e, se hai un Android, questi sono i passaggi che dovrai seguire:

– La prima cosa sarà andare su Impostazioni all’interno di WhatsApp.

– Trova ed entra nella finestra che dice Chat.

– Vai a Backup Chat.

– Cerca di connetterti con Google Drive, poiché è l’opzione più semplice per salvare i tuoi dati.

– Fare clic su Backup e il gioco è fatto.

Nel caso in cui tu abbia un iPhone, il processo non sarà molto diverso e dovrai fare quanto segue:

– Entra in WhatsApp e cerca la parte Impostazioni.

– Poi in Chat e poi in Backup.

– Fare clic su Esegui backup ora e sarebbe tutto per iniziare a salvare la copia.

Una volta risolto il problema del backup, sarà il momento di trasferire le informazioni in quanto tali.

Da notare che in termini di compatibilità è disponibile solo per spostare le chat tra cellulari Android, o da iPhone ad Android, ma non da Android ad iPhone, poiché per l’ultima opzione non esiste ancora il metodo nativo che lo consente, ma dovrebbe essere disponibile a breve.

In caso di passaggio da Android ad Android, tutto ciò che devi fare è quanto segue:

– Disinstalla WhatsApp sul vecchio cellulare e installa l’app su quello nuovo.

– Apri l’app e, come di consueto, quando sarà appena installata, dovrai selezionare il tuo Paese e scrivere il tuo numero di cellulare.

– Segui la procedura normalmente e quando viene visualizzata l’opzione Ripristina, fai clic su di essa e attendi qualche minuto mentre tutte le informazioni vengono trasferite sul tuo nuovo telefono.

Ora, se parliamo del processo che va da un iPhone ad un Android, il processo cambia un po’ e questo è ciò che dovrai fare:

– Accedi a WhatsApp sul tuo iPhone e fai clic su Impostazioni.

– Fare clic su Chat.

– Fai clic su una scheda che dice Sposta chat su Android e segui i passaggi indicati.

Questo sarebbe tutto e, come avrai notato, è un processo molto meno complicato di quanto sembri ed è abbastanza intuitivo. Quindi puoi semplicemente eseguire il processo da solo in pochi minuti.