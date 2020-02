Asilo Nido, partono i bonus fino a 3mila Euro.

“Parte il bonus rafforzato asili nido: da 2.500 a 3.000 euro per aiutare le famiglie a inserire i bimbi in un percorso educativo”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in un tweet. “Ora – aggiunge – dobbiamo aumentare i posti negli asili grazie agli stanziamenti per costruzione e ristrutturazione!”.

La legge di bilancio 2020 ha incrementato, a decorrere dall’anno 2020, l’importo del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, portandolo fino ad un massimo di 3.000 euro su base annua per i nuclei familiari in possesso di Isee minorenni in corso di validità (riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione) fino a 25.000 euro.