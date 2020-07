Il Coronavirus può presentarsi anche nelle orecchie

Con l’avanzare del tempo e delle ricerche scientifiche, il nuovo Coronavirus Covid-19 è sempre meno un mistero: impariamo a conoscerlo sempre più. Un team di medici ha trovato prove che il nuovo coronavirus può anche infettare l’orecchio e l’osso mastoide, che si trova nel cranio proprio dietro l’orecchio, secondo una ricerca pubblicata questa settimana sulla rivista JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.

Fino ad ora, SARS-CoV-2 era noto per colpire principalmente i polmoni, il naso e persino la gola, ma questo nuovo studio ha anche riscontrato un elevato carico virale nelle orecchie. I ricercatori della Johns Hopkins School of Medicine (USA) hanno studiato i casi di tre pazienti risultati positivi per covid-19 e successivamente morti a causa della malattia.

Una di quelle persone era un uomo sulla sessantina; la seconda, una donna di 60 anni; e il terzo, un altro di 80. Gli specialisti hanno prelevato alcuni campioni e hanno scoperto che in due di essi il virus aveva raggiunto il mastoide o l’orecchio medio. La donna di 80 anni aveva il coronavirus solo nell’orecchio medio destro, mentre nell’uomo di 60 anni il patogeno veniva rilevato nei mastoidi sinistro e destro, così come nell’orecchio medio su entrambi i lati.

Sulla base dei risultati, gli autori dello studio raccomandano che prima di eseguire le procedure di otologia, i medici dovrebbero testare i loro pazienti per il coronavirus nell’orecchio per prevenire la diffusione del patogeno. L’identificazione tempestiva del virus può avere implicazioni per il personale medico, in particolare chirurghi e assistenti che utilizzano apparecchiature e strumenti che potrebbero essere contaminati.

Ricerche precedenti hanno già collegato SARS-CoV-2 a problemi alle orecchie. Uno studio precedente ha scoperto che covid-19 ha causato l’otite media acuta in alcuni adulti, un’infezione che provoca infiammazione e infezione dell’area dietro il timpano. Mentre altre ricerche, in 20 pazienti asintomatici, hanno scoperto che le loro capacità uditive sono peggiorate dopo aver superato la malattia.

In ogni caso, gli specialisti dell’ultimo studio spiegano che la contaminazione dell’orecchio medio e dei mastoidi con SARS-CoV-2 “non implica necessariamente” lo sviluppo di una malattia o sintomi.