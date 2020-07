Milan Atalanta Live Streaming e Diretta TV sui canali digitali. Partita di calcio che inizia alle 21:45 di oggi venerdì 24 luglio 2020: pposticipo che chiude la 35a giornata di Serie A.

Il Milan di Pioli è imbattuto da nove giornate: dalla ripresa della Serie A dopo lo stop provocato dalla pandemia, i rossoneri hanno raccolto 7 vittorie e 2 pareggi. Hanno rimontato fino alla sesta posizione in classifica (59 punti) e oggi ricevono la Super Atalanta, seconda con 74 punti a -6 dalla Juventus che ieri ha perso a Udine in questa 35a giornata di Serie A.

La Dea non perde dal 20 gennaio (in casa contro la Spal 1-2): 12 vittorie e 3 pareggi, e ovviamente una valanga di gol. Posticipo stellare a San Siro con spettacolo assicurato!

Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove guardare la partita in tv con le possibili alternative per vedere Milan Atalanta streaming.

Milan Atalanta streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Scelte obbligate in difesa per Pioli, con l’infortunio di Romagnoli e la squalifica di Theo Hernandez: Calabria e Laxalt esterni e Gabbia-Kjaer centrali. Senza Bennacer fermato dal giudice sportivo torna Biglia dal 1′. Attacco confermato con Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic dietro Ibrahimovic.

Ilicic è sempre out. Rientra Hateboer dalla squalifica e si riprenderà la destra con Castagne più di Gosens sull’altro lato e De Roon-Freuler in mezzo. In avanti Malinovskyi e Gomez dietro Zapata.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Duvan Zapata.

Milan Atalanta Streaming Online: dove vedere Diretta Live Tv gratis.



Milan Atalanta in diretta tv a partire dalle ore 21:45 di oggi venerdì 24 luglio 2020 con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con SkyGo. E’ un servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Online su Now TV per tutti (per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC). Milan Atalanta non viene trasmessa in chiaro.

Come guardare Milan Atalanta streaming gratis.



Le alternative per vedere il match Milan Atalanta online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui). Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming.