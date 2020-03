Pandemia COVID-19 sta accelerando, aumentano i Morti Coronavirus in Italia e nel Mondo.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati ulteriori 601 nuovi decessi e 4,789 nuovi infetti da coronavirus, per un totale di 63,927 casi di infezioni dall’inizio della pandemia da covid-19. Ad oggi abbiamo un totale di 6077 morti. L’Italia si conferma il paese con più decessi con coronavirus al mondo superando abbondamente la Cina (3270) epicentro del primo focolaio.

A livello globale, il numero totale di persone infettate dal nuovo coronavirus ha raggiunto 368,971 persone, mentre sono stati registrati 16,310 associati all’epidemia di covid-19.

Dietro a Cina e Italia, gli Stati Uniti si confermano al terzo posto di questa negativa classifica con 41,561 casi totali di infezioni.

Le autorità sanitarie italiane hanno annunciato questo 23 marzo che 4,789 nuovi casi di covid-19: il numero totale di infezioni confermate è salito a 63,927. Questo aumento di un giorno dell’8% è il più basso in termini percentuali dal 21 febbraio, secondo l’agenzia italiana per la Protezione Civile. Inoltre, in questo giorno in Italia 602 persone sono morte a causa di questa malattia, che ha già causato 6,077 vittime nel territorio italiano. Ad oggi, in Italia 7,432 pazienti si sono ripresi dall’infezione, mentre 3,204 persone rimangono in terapia intensiva, 195 in più rispetto al giorno precedente.

Aiuti dalla Russia

L’Italia è diventata l’epicentro dell’epidemia di coronavirus in Europa e il numero di morti per covid-19 in questo paese ha addirittura superato quelli in Cina. Per aiutare l’Italia ad alleviare le conseguenze della pandemia covid-19, la Russia ha inviato 13 aerei militari Il-76 che trasportavano diverse brigate mediche con 100 specialisti militari in virologia ed epidemiologia, nonché sistemi di disinfezione dei trasporti e del territorio, e attrezzature mediche.