Google e WhatsApp lanciano aiuti per affrontare il Coronavirus.

Abbiamo le tecnologie a portata di mano, ma molti non sanno come usarle. In che modo può aiutarci uno “smartphone” o qualsiasi dispositivo connesso a Internet? I giganti della tecnologia come Google o Facebook (tramite il loro servizio di messaggistica Whatsapp) hanno lanciato il supporto online sulle loro piattaforme.

L’OMS attraverso WhatsApp.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha creato un servizio virtuale attraverso una pagina che presto sarà aggiornata in varie lingue del mondo. E’ possibile aggiungere il numero di telefono +41 79 893 1892 per ottenere i dettagli dell’organismo.

L’idea della pagina è di fornire consigli per la cura di sé e aiutare l’ambiente, oltre a fornire le ultime informazioni ufficiali sulla salute. Inoltre, insegnano come utilizzare WhatsApp per lavorare, studiare e apprendere da remoto in tempi di coronavirus.

Per fare ciò, hanno creato un “bot” chiamato Allerta Sanitaria OMS. È possibile configurarlo facendo clic qui o aggiungendo il numero sopra indicato sul telefono. Per ora, il servizio è in inglese, ma promettono che presto sarà in più lingue.

Una volta aggiunto il numero al tuo smartphone, tramite WhatsApp scrivi la parola “Hi” e riceverai un messaggio di benvenuto accompagnato da un menu con le informazioni ordinate da 1 a 8. Per accedere a ciascuna delle opzioni, è necessario inviare il numero corrispondente all’opzione o alle emoji di accompagnamento.

Le alternative disponibili sono:

Ultimi dati: con tutti i dati ufficiali dell’OMS. Suggerimenti per la cura di sé: sono inclusi video e avvertimenti su YouTube per non essere infettati. Domande frequenti: risposte alle domande più ricorrenti sulla malattia. Mythbusters: chiarire le informazioni false che circolano attraverso Internet e WhatsApp. Avvertenze per i viaggi. Notizie: rapporti ufficiali e tutte le notizie dell’OMS. Condividi: per inoltrare il canale di trasmissione. Donazioni: consente contributi finanziari all’OMS per contribuire alla sua lotta contro il coronavirus.

Il “piano di Google” per la risposta alle crisi.

Google ha anche lanciato un sito con informazioni utili. La sua particolarità è che mostra i grafici di geolocalizzazione sullo stato di avanzamento del virus e anche su come affrontarlo. Inizialmente è orientato per gli Stati Uniti, tuttavia persone da tutto il mondo possono visitarlo.

Quando si accede al Web è disponibile un menu in cui è possibile scegliere uno stato del Paese nordamericano per accedere al sito Web dell’agenzia sanitaria locale. Inoltre ci sono altri collegamenti ad organizzazioni come l’OMS.

Sono inclusi video con suggerimenti su come migliorare la quarantena, informazioni su come rendere più efficace il lavoro da casa e anche cucinare in questi giorni se non si dispone delle conoscenze.

L’opzione Dati e Informazioni mostra le attuali tendenze di ricerca in relazione al coronavirus e quali nazioni concentrano maggiormente l’interesse. In parole semplici, è utile sapere cosa cercano le persone su Google quando digitano “Coronavirus“. C’è una mappa molto utile con casi confermati per paese.

Il progetto è stato ideato da “Google risposte alla crisi”, a cui si accede da questo link. Ci sono tutte le iniziative dell’azienda contro catastrofi naturali e pandemie come quella attuale.

L’idea di Trump non era così.

Ci si aspettava molto dal sito Web lanciato da Google sul coronavirus. Il 13 marzo, Trump aveva dichiarato che il governo degli Stati Uniti stava lavorando con Google per creare una pagina in cui si potesse determinare se era giustificato sostenere un test di coronavirus e sapere dove nelle vicinanze si potesse andare a farlo.

Le informazioni offerte sul sito Web di Google sono utili, ma tuttavia non sono nuove, se si pensa che tutto ciò può essere trovato separatamente tramite il motore di ricerca, quindi l’idea non si avvicina a ciò che aveva detto il presidente USA.

Nel frattempo, Verily, una delle divisioni di Alphabet, la società madre di Google, ha annunciato che sta lavorando a qualcos’altro in linea con quanto promesso da Trump, ma ha notato che non può ancora essere rilasciato come è nella fase di sviluppo. E ricorda che, un altro modo più semplice per informarti, è scrivere nella barra del tuo browser Google Chrome o nella barra di ricerca di Google: “Aggiornamento Coronavirus” e ottenere così i dati e le misure più recenti per impedirne la diffusione.