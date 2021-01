Ultime Notizie » Coronavirus » Variante Covid Sudafricana resiste al trattamento al Plasma: Vaccini meno efficaci?

La nuova variante di covid-19 identificata in Sud Africa (mutazione 501Y.V2 rilevata alla fine dello scorso anno e già presente in almeno venti paesi) offre resistenza contro l’attacco di anticorpi nel quadro di trattamenti che utilizzano plasma sanguigno di pazienti precedentemente guariti, che potrebbero ridurre l’efficacia dei vaccini, secondo un articolo pubblicato questo martedì sulla rivista bioRxiv.

I ricercatori stanno cercando di determinare se i vaccini attualmente in fase di sviluppo in tutto il mondo sono efficaci contro la cosiddetta variante 501Y.V2, che è stata rilevata alla fine dello scorso anno dagli esperti di genomica sudafricani nella regione di Nelson Mandela Bay.

Minaccia in evoluzione

“Questo lignaggio mostra una completa capacità di sfuggire a tre classi di anticorpi monoclonali terapeuticamente rilevanti”, si legge nel testo, che è stato preparato da un team di scienziati di tre università sudafricane che lavorano con il National Institute of Communicable Diseases (NICD).

Allo stesso modo, lo studio sostiene che la variante “501Y.V2 mostra una sostanziale o completa capacità di sfuggire agli anticorpi neutralizzanti nel plasma convalescente di Covid-19“, quindi – sottolinea – c’è “la possibilità di reinfezione […] e può annunciare la ridotta efficacia degli attuali vaccini”.

Gli esperti dicono che resta da vedere l’efficacia degli attuali vaccini contro questa variante, che può essere dimostrata solo attraverso studi clinici su larga scala. Tuttavia, sostengono che i risultati a loro disposizione mostrano la necessità di progettare nuovi vaccini per affrontare “la minaccia in evoluzione”.

Nuova variante di covid Sud Africa più contagiosa

Questa settimana il principale epidemiologo del Sud Africa, Salim Abdool Karim, ha affermato che la variante 501Y.V2 si lega più facilmente alle cellule umane ed è il 50% più trasmissibile rispetto al ceppo originale.

La mutazione, che si è già diffusa in almeno 20 paesi, è il principale driver della seconda ondata di infezioni da COVID-19 in quella nazione africana, che all’inizio di questo mese ha raggiunto un nuovo picco giornaliero di infezioni con oltre 21.000 .

Il plasma sanguigno convalescente di pazienti precedenti non ha ancora dimostrato di essere efficace quando somministrato a pazienti in condizioni critiche che richiedono cure intensive per il nuovo coronavirus, sebbene sia approvato in diversi paesi come misura di emergenza.