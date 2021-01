Ultime Notizie » Facebook » WhatsApp: Microsoft prende in giro lo scandalo Facebook e consiglia Skype

Questa settimana abbiamo visto come WhatsApp ha subito un duro colpo alla sua popolarità quando sono state rilasciate nuove notifiche sulle modifiche alle sue politiche sulla privacy. Queste modifiche indicavano sostanzialmente che ora avrebbe iniziato a condividere i dati direttamente con Facebook per l’integrazione dei suoi servizi di piattaforma commerciale.

Ciò ha suscitato molte critiche, derisioni, meme e osservazioni sul fatto che questo è sempre accaduto. Solo ora è diventato più aperto. In questo contesto il terreno era più che fertile per l’intervento di Elon Musk e persino di Microsoft.

Skype è migliore di WhatsApp?

Attraverso il suo account Twitter ufficiale (degno dell’ironia), Skype ha pubblicato un post con un collegamento diretto alle sue attuali politiche sulla privacy.

“Skype rispetta la tua privacy. Ci impegniamo a mantenere privati ​​i tuoi dati personali e non li vendiamo a terzi”.

Qui si sottolinea il rispetto per i dati dei propri utenti e l’impegno a mantenerli privati. Come uno schiaffo diretto contro WhatsApp e Facebook:

La parte divertente è che la pagina della politica sulla privacy di Skype è lunga ma anche abbastanza chiara sui dati che raccoglie e su come li utilizza. Vale la pena dare un’occhiata, anche se dubitiamo seriamente che questo sia l’episodio che pone fine al regno di WhatsApp per lasciare il posto a Microsoft. Sebbene altre piattaforme come Signal o Telegram abbiano visto un forte aumento di popolarità dopo questo incidente.