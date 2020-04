Coronavirus: Covid-19 attivo sulle mascherine viso fino a una settimana.

Il coronavirus può restare sulla mascherina che usiamo per il viso per un massimo di una settimana. Un gruppo di scienziati dell’Università di Hong Kong che hanno condotto lo studio, hanno scoperto per quanto tempo il virus può sopravvivere su varie superfici a temperatura ambiente.

Gli scienziati concluso che il Covid-19 può manteneersi attivo per meno di tre ore su carta da stampa e carta velina, mentre su legno o tessuto scompare il secondo giorno. Su superfici lisce come vetro o banconote, il virus ha cessato di esistere il quarto giorno, mentre su acciaio inossidabile o plastica era presente da quattro a sette giorni.

Quando si tratta di mascherine per il viso, gli scienziati avvertono che il virus potrebbe durare fino a sette giorni.

“Esattamente per questo è molto importante non toccare la parte esterna della mascherina”, afferma Malik Peiris, virologo clinico e di salute pubblica, uno degli autori dello studio pubblicato sulla rivista The Lancet. Toccando la maschera può portare alla contaminazione delle mani e il virus può successivamente diffondersi agli occhi, affermano gli scienziati.

Inoltre, gli autori dello studio sostengono che il coronavirus Covid-19 può essere eliminato grazie all’uso di normali metodi di disinfezione, comprese le candeggine. Il frequente lavaggio delle mani con sapone è un altro metodo efficace per combattere il virus.

Tuttavia, gli autori affermano che i risultati del loro studio non riflettono la potenziale possibilità di contaminazione attraverso contatti regolari nella vita di tutti i giorni, poiché sono stati ricevuti in un laboratorio con l’uso di tecnologie speciali.