Azienda portoghese crea Mascherina Viso che disattiva il Coronavirus.

PORTOGALLO – Il marchio di abbigliamento portoghese MO ha lanciato una mascherina viso in vendita che, secondo la società, disattiva il coronavirus, come alcuni altri virus e batteri. In collaborazione con l’Istituto di medicina molecolare João Lobo Antunes e l’Università di Miño, il marchio sostiene di aver sviluppato un tipo di materiale che elimina i microrganismi mediante perforazione meccanica. Uno strato sulla maschera strappa gli agenti patogeni quando colpiscono la sua superficie.

Inoltre, lo strato superiore della maschera è repellente per le goccioline che è una modalità di trasmissione del virus. Secondo i creatori, la maschera non utilizza avvelenamento batterico, come nei metodi tradizionali di rimozione del virus.

E garantiscono che l’efficacia dell’attrezzatura del 99% e che mantenga l’efficienza anche dopo 50 lavaggi.

Inoltre, la maschera è biodegradabile. L’articolo viene venduto per 10 euro in Portogallo e in alcuni altri paesi europei. Su Facebook un video promo del nuovo prodotto. Maggiori informazioni sul sito di MO.