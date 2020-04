Sempre più pubblicazioni nei social dove si avvisa, anche con immagini video, della presenza di strane luci e tenebrosi rumori durante la notte e la mattina presto. Coloro che scrivono questi messaggi riferiscono spesso che sembrano quelli di una tromba. Anni fa avevamo già trattato il tema: 7 Trombe dell’Apocalisse (Fine del Mondo) ascoltate in Canada e Indonesia.

La particolarità è che sono sempre ascoltati allo stesso tempo, in diversi paesi, come Argentina, Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti. Gli animali domestici impazziscono sentendo questo tipo di rumori. Apparentemente non è la prima volta che quei suoni sono stati ascoltati nel cielo e migliaia di persone hanno fatto eco nelle reti e in molti media.

Alcuni affermano che sarebbe dovuto alla messa in orbita di dozzine di satelliti artificiali e avvistamenti di pianeti, mentre altri usano spiegazioni scientifiche che indicano che sarebbe un fenomeno chiamato “cielomoto“, ossia luci sismiche e altri fenomeni che anticipano un terremoto.

Inoltre, recentemente sono circolati video che catturano luci sorprendenti nel cielo in gran parte dell’Europa, a parte gli strani rumori. Durante la quarantena, è stata resa popolare una raccolta di video in cui sono percepite luci con colori e sfumature sorprendenti.

La maggior parte dei video sono stati pubblicati da persone che vivono in Spagna, che sono estremamente sorpresi dai curiosi avvistamenti. Tuttavia, non solo le luci hanno attirato l’attenzione, poiché in alcune altre parti del mondo, possono sentire rumori abbastanza strani e con alte frequenze che hanno disturbato coloro che sono riusciti a percepirli.

Questa situazione non è esclusiva dell’Europa, dal momento che gli abitanti dell’America hanno anche commentato di sentire simili ronzii e rumori.

A questo proposito, alcuni esperti in astronomia hanno spiegato che i punti mobili sono satelliti SpaceX artificiali, mentre i punti luminosi sono pianeti come Venere. Il particolare effetto che hanno è principalmente dovuto aglidel telefono cellulare e della fotocamera.

I portali ufficiali riportano che le luci sono un convoglio di satelliti privati ​​StarLink, lanciato a dozzine dalla compagnia aerospaziale Space X, fondata da Elon Musk. Durante le ore tranquille dell’alba di questi ultimi giorni, molte persone hanno assistito a questi eventi, che hanno generato confusione e in molti casi paura. E tu? Sei uno di queste persone? Vieni a commentare l’articolo su Spazio UFO in Facebook.

Video Incredibili