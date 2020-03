Ignaz Semmelweis, Doodle Google: lavarsi le mani può salvare la vita.

Il 20 marzo 1847, il medico ungherese Dr. Ignaz Semmelweis, noto come “il padre del controllo delle infezioni“, iniziò a lavorare presso l’Ospedale Generale di Vienna, dove dimostrò che richiedere ai medici di disinfettarsi le mani poteva salvare delle vite. E ora il nuovo doodle di Google riconosce lui e l’importanza del lavarsi le mani per prevenire la diffusione della malattia.

Nato a Buda, oggi Budapest, Ungheria, il 1° luglio 1818, Ignaz Semmelweis ha conseguito un dottorato presso l’Università di Vienna e un master in ostetricia. A metà del 19° secolo, una misteriosa infezione nota come “febbre infantile” stava causando alti tassi di mortalità per le madri novelle nei reparti di maternità in tutta Europa.

Semmelweis dedusse che i medici stavano trasmettendo materiale infettivo da precedenti operazioni e autopsie a madri sensibili attraverso le loro mani.

Raccomandazioni igieniche alla base della nostra igene.

Ha quindi istituito il requisito secondo cui tutto il personale medico si dovevatra gli esami ai pazienti e, di conseguenza, i tassi di infezione nella loro divisione hanno iniziato a diminuire drasticamente.

Sebbene molti dei suoi colleghi abbiano visto le sue idee in modo scettico, decenni dopo, le sue raccomandazioni igieniche sono state confermate dalla diffusa accettazione della “teoria dei germi della malattia”.

Il doodle video delinea le linee guida raccomandate dall’OMS per un corretto lavaggio delle mani, che è attualmente una delle azioni principali per ridurre e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus covid-19.