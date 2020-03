Coronavirus, California in quarantena obbligatoria.

Il governatore della California Gavin Newsom ha ordinato il confinamento della popolazione in tutto lo stato a causa della pandemia da covid-19, che ha già causato la morte di oltre 10mila persone in tutto il mondo, come affermato questo poche ore fa in un annuncio in televisione.

“La California sta emettendo un ordine di rimanere in casa, obbligatoriamente a livello statale”, ha detto Newsom. Tuttavia, ha specificato che coloro che lavorano in “settori critici” dovrebbero aver cura dei propri lavoratori, mentre supermercati, farmacie e banche rimarranno aperti. “Dobbiamo appiattire la curva insieme”, ha aggiunto.

40 milioni di residenti dello Stato californiano, da Los Angeles a San Francisco, viene ordinato così di stare a casa per contrastare la rapida diffusione dell’epidemia di

coronavirus.

Nelle ultime 24 ore, negli Stati Uniti si sono registrati 10 vittime e 529 nuovi casi di coronavirus, facendo rimbalzare il numero totale degli infetti a 14318, il sesto paese al mondo più colpito dalla pandemia, dietro a Cina (80967), Italia (41035), Iran (18407), Spagna (18077) e Germania (15320).

Il numero totale di persone nel mondo, infettate dal nuovo coronavirus ha raggiunto 245613 persone questo giovedì, mentre sono stati registrati 10048 decessi associati all’epidemia di covid-19. La scorsa settimana l’OMS ha avvertito che ora “epicentro della pandemia” è l’Europa, con l’Italia che è la nazione che ha registrato il maggior numero di morti in tutto il mondo (3405), superando anche la Cina (3248).