Tripla congiunzione della Luna con Marte Giove e Saturno.

A metà marzo avremo una tripla congiunzione planetaria della Luna con Marte, Giove e Saturno. Questo spettacolare evento astronomico può essere visto da qualsiasi parte del mondo.

Cos’è una congiunzione?

Quindi, se vedi il cielo limpido, cogli l’occasione per goderti questo incontro ravvicinato di questi quattro oggetti celesti nello spazio. Hai ancora a disposizione poche ore per vederla.

Le congiunzioni dei pianeti sono il risultato dell’approccio apparente di due o più corpi del Sistema Solare in una piccola regione del cielo. Questi tipi di fenomeni astronomici sono eventi che normalmente possono essere visti senza l’aiuto di alcun tipo di telescopio. Inoltre, in diversi casi, può essere visto anche se c’è inquinamento luminoso. È per questo motivo che può essere visto anche in grandi sfere.