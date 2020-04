Coronavirus: USA con un altro problema da affrontare dopo i topi affamati.

I topi che vivono nelle principali città degli Stati Uniti fanno ricorso al cannibalismo per sopravvivere alla carenza determinata dalle misure anti-coronavirus. E siccome le chiusure ostacolano la produzione alimentare, alcuni politici suggeriscono che gli umani potrebbero anche essere nei guai.

Mentre i topi che mangiano rifiuti domestici in città come New York e Los Angeles continuano a trovare cibo, quelli che dipendono dall’immondizia di ristoranti e altri stabilimenti, chiusi a causa di quarantene dal Covid-19, affrontano inaspettatamente la fame.

“È qualcosa che abbiamo visto nella storia dell’umanità, come quando gli esseri umani cercano di impadronirsi di altre terre e invadono con militari e eserciti e combattono fino alla morte, letteralmente, per chi conquisterà quella terra. Ed è quello che succede con i ratti “, affermano esperti rodentologi urbani. “Sta arrivando un nuovo” esercito di topi “e l’esercito con i topi più potenti conquisterà quella zona”.

Oltre agli eserciti di topi che combattono le guerre tra loro in discariche residenziali, “gli esemplari adulti stanno uccidendo giovani nei nidi e cannibalizzando i cuccioli”. L’allarmante descrizione degli esperti, è supportata da frequenti immagini virali di ratti che combattono la vita e la morte per le strade di New Orleans e in altri luoghi, fino a poco tempo fa turistici, nel resto del paese e sul pianeta, da pochi giorni dopo che le autorità hanno imposto chiusure premature in quarantena per il coronavirus. Immagini simili sono state recentemente registrate a Bangkok, in Thailandia.

Gli americani potrebbero presto affrontare problemi simili se le chiusure durano molto più a lungo, secondo alcuni avvertimenti dell’industria di trasformazione alimentare. Finora, nei negozi è stata osservata solo una carenza di carta igienica e disinfettante per le mani, mentre l’assortimento alimentare è abbondante.

Ma quelli che rendono possibile tale abbondanza, dagli agricoltori e gli allevatori ai lavoratori degli impianti di trasformazione alimentare, nonché i camionisti e i dipendenti dei negozi di alimentari, sono persone che non possono lavorare da casa.

“Siamo settimane, non mesi, lontano dagli agricoltori che macellano animali che sarebbero stati venduti per carne o cibo”, ha avvertito il deputato Thomas Massie lunedì. “Inoltre, la frutta e la verdura marciranno nei campi”.

We are weeks, not months, away from farmers euthanizing animals that would have been sold for meat/food. Also, fruits and vegetables are going to rot in the fields. A drastic change in policy this week could ameliorate this inevitability.

Listen here:https://t.co/bCzTX763r1

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) April 13, 2020