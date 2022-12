Ultime Notizie » Come vedere Marocco Francia Streaming » Marocco-Francia Streaming Gratis Live con RaiPlay e Diretta Rai TV

MONDIALI STREAMING – Seconda semifinale dei mondiali di calcio in Qatar, Marocco-Francia è in programma oggi mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 20 italiane con diretta streaming tv dallo Stadio Al Bayt di Al Khor. Chi vince va in finale contro l’Argentina!

Una sfida che va oltre il confine del calcio. Il Marocco è stato colonia francese dal 1912 al 1956 e oggi la comunità marocchina Oltralpe è costituita da un milione e mezzo di persone. In vista della semifinale il prefetto di Parigi mobilita 1.420 agenti: tre milioni di marocchini pronti a far festa in caso di successo. Di seguito formazioni, statistiche, curiosità, e dove vedere Marocco-Francia streaming gratis e diretta tv.

La Francia non ha mai perso contro il Marocco, i cinque precedenti erano stati in amichevole (3V 2E). Il più recente è stato il pareggio per 2-2 in casa del Saint-Denis nel novembre 2007.

La Francia ha alternato vittorie e sconfitte nelle sue sei partite di Coppa del Mondo contro nazioni africane, perdendo 1-0 contro la Tunisia nell’ultima partita del girone di questa edizione. Nessuna squadra ha mai perso contro due diverse squadre africane nella stessa Coppa del Mondo.

Il Marocco si candida a diventare la prima nazione africana a raggiungere la finale della Coppa del Mondo. Questa partita sarà infatti la prima semifinale di Coppa del Mondo giocata da una squadra africana.

La Francia sta giocando la sua settima semifinale di Coppa del Mondo. Dopo essere stati eliminati in ciascuna delle prime tre (1958, 1982, 1986), hanno vinto tutte le ultime tre partite di questo turno (1998, 2006, 2018).

Nessun giocatore avversario ha segnato finora contro il Marocco nella Coppa del Mondo 2022, e l’unico gol che hanno subito è stato un autogol contro il Canada. Ha lasciato la porta inviolata quattro volte finora in questo torneo, e le ultime due squadre a farlo in cinque partite in una sola edizione sono state proclamate campioni (Spagna 2010, Italia 2006).

Marocco-Francia, le formazioni

Kylian Mbappé ha fatto 33 gol in Nazionale nel corso della sua carriera, ed un giorno probabilmente supererà persino il record di gol con la Francia che fu stabilito da Giroud (che è di 53 gol). Attualmente è in cima alla classifica cannonieri e punta a vincere la Scarpa d’Oro in questa edizione dei Mondiali avendo segnato cinque gol, con doppiette fondamentali in due delle sue ultime quattro presenze. Il talentuoso terzino marocchino Achraf Hakimi ha portato uno dei momenti più importanti del torneo con un rigore calciato ‘a cucchiaio’ (‘panenka’, com’è chiamato in ambito internazionale) con cui ha eliminato la Spagna, ma ora la sua attenzione sarà fermamente sulla difesa, dovendo affrontare direttamente il suo compagno di squadra nel PSG Kylian Mbappé, in quella che sarà una battaglia cruciale.

Francia (4-2-3-1): Llloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT Deschamps. A disposizione in panchina: Mandanda, Areola, Disasi, Konate, Pavard, Sliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram. Indisponibili: Lucas Hernandez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Marocco (4-1-4-1): Bono; Hakimi, Saiss, Aguero, Attyat Allah; Amrabat; Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal; En-Nesyri. CT Regragui. A disposizione in panchina: Munir, Reda Tagnaouti, Benoun, Dari, El Yamiq, Mazraoui, Jabrane, Sabiri, Chair, El Khannouss, Abde, Zaroury, Aboukhal, Hamdallah. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Cheddira. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Ramos (Messico). Guardalinee: Morin-Hernandez (Messico). IV Uomo: Valenzuela (Venezuela). VAR: Fischer (Canada). Assistente VAR: Gallo (Colombia).

Marocco-Francia in Diretta TV

La partita dei Mondiali Marocco-Francia in diretta tv su Rai Uno, con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 19:45 di mercoledì 14 dicembre 2022. Telecronaca di Alberto Rimedio e commento di Antonio Di Gennaro. Ricordiamo, visto che sono in molti a chiedercelo, che siti internet di eventi sportivi come Rojadirecta sono vietati dalla legge italiana in quanto non detengono i diritti di riproduzione live.

Leggi anche > VPN per guardare i Mondiali di Calcio via Internet

Marocco-Francia Streaming Gratis

Per vedere la partita del Mondiale Marocco-Francia streaming gratis su smartphone, tablet e pc, basterà collegarsi al portale rai.tv. Streaming live anche con l’app di Ray Play, scaricabile dal sito con tutta la comodità del caso.

Insomma, abbiamo ampliamente risposto alla domanda “Come vedere Marocco-Francia in diretta streaming” e quindi tenetevi liberi e sedetevi comodi sulla vostra poltrona, perchè alle 20 di oggi va in scena la Coppa del Mondo 2022.