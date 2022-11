Ultime Notizie » Calcio » Mbappé: “non posso giocare per persone che pensano che io sia una scimmia”

Kylian Mbappé ha preso in considerazione l’idea di lasciare la nazionale di calcio della Francia a causa degli insulti razzisti ricevuti dopo aver sbagliato un rigore decisivo che ha escluso la squadra da Euro 2021. Secondo quanto affermato da Sports Illustrated, dopo l’eliminazione della nazionale, l’atleta ha avuto un incontro con Noël Le Graët, presidente della Federcalcio francese, indagato per cattiva condotta e molestie e citato per aver negato l’esistenza del razzismo nel calcio, ma è stato breve e improduttivo.

“Ho detto: Non posso giocare per le persone che pensano che io sia una scimmia. Non giocherò”, ha spiegato Kylian Mbappé che rimmarrà nel PSG fino al 2025. “Ma poi ho riflettuto con tutte le persone che giocano intorno a me e mi incoraggiano, e penso che arrendersi non sia stato un buon messaggio. Perché penso di essere un esempio per tutti”, ha aggiunto.

In questo senso, il giocatore, che il prossimo mese compirà 24 anni, ha indicato di aver capito in quel momento che il suo Paese stava cambiando. “Questa è la nuova Francia […] Per questo non mi sono dimesso dalla nazionale.

Perché è un messaggio per le giovani generazioni: Siamo più forti di così“, ha spiegato.

“Mi sento francese perché sono nato in Francia e mi hanno dato questa opportunità di crescere in modo normale”, ha detto Mbappé, figlio di un allenatore di calcio camerunese ed ex giocatore di pallamano femminile franco-algerino, cresciuto nella periferia di Parigi.

Dal canto suo, Lilian Thuram, ex giocatrice della squadra di calcio francese, ha affermato che mentre criticare i giocatori per aver commesso errori in campo fa parte dello sport, per alcuni tifosi è un modo per esprimere il proprio fastidio verso chi non dovrebbe avere successo nella società, in particolare nelle persone di colore.

“Fa tutto parte di una più ampia reazione razzista contro giocatori come Kylian Mbappe”, ha detto, anche se crede che il giovane sia consapevole di queste pressioni e possa affrontarle. “Parliamo molto delle persone che criticano, ma la maggior parte di loro lo ama. Lo amano assolutamente”, ha aggiunto.

Ora l’obiettivo di Mbappé e compagni a “Les Bleus” è vincere la Coppa del Mondo 2022, che si terrà dal 20 novembre al 18 dicembre in Qatar, bissando così il successo ottenuto nella Coppa del Mondo in Russia 2018.

“È così difficile”, ha confessato il calciatore. “Ma se vuoi scrivere la storia devi fare qualcosa che nessuno fa. Allora proviamoci. Penso che abbiamo una buona squadra […] l’allenatore è lo stesso e abbiamo la nazione alle spalle”, ha detto concludendo l’intervista.