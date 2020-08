Come gli iPhone del Futuro si puliranno da soli (forse).

Il cellulare è una delle cose più sporche che si possono trovare nella nostra casa. Sono puliti poco e vengono sempre toccati, con le mani pulite o sporche. Si ritiene che sia migliaia di volte più sporco del sedile del water, che ha una certa logica, poiché il sedile del water viene pulito molto frequentemente. Il caso è che non ha molto mistero, per pulirlo devi solo stare attento, ma non è difficile. In questo video viene spiegato il processo che deve essere fatto per disinfettare il cellulare.

Ciò che è chiaro è che l’accumulo di polvere e sporcizia può avere un impatto negativo sull’hardware e sui batteri sulla nostra salute, quindi è importante preoccuparsene.

Ecco perché Apple sembra esplorare l’idea di introdurre un iPhone che sia in grado di pulirsi da solo.

Questo si basa su un brevetto scoperto da link esterno ) in cui hanno scoperto che Apple suggerisce un sistema che potrebbe aiutare a pulire i sensori di un dispositivo usando la luce ultravioletta

Secondo la descrizione del brevetto, i raggi di luce UV possono avviare un processo di foto-ossidazione, con conseguente decomposizione dello squalene. Reagendo con la luce ultravioletta, lo squalene, mostrato con la sua formula chimica, si decompone in tre sottoprodotti … che potrebbero non essere pericolosi per i sensori ambientali.

Il fatto è che non si dice nulla sul rischio per la salute della luce UV, anche se sicuramente ne terranno conto per non esporre gli utenti a tale luce. Naturalmente, tieni presente che non tutti i brevetti si trasformano in prodotti, quindi l’idea potrebbe non uscire mai dalla carta.