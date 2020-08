Gboard utimo aggiornamento: la tastiera di Google diventa più intelligente.

Se non sai cosa rispondere alle chat di WhatsApp, non preoccuparti, Gboard ti aiuterà con risposte intelligenti, suggerimenti di adesivi e ricerche GIF.

Come menzionato in Android Police, alcuni utenti stanno notando una serie di suggerimenti quando utilizzano Gboard. Alcuni ritengono che la tastiera di Google richieda determinate risposte in base al contesto della conversazione, che vengono visualizzate come una bolla sopra la barra.

Al momento, gli utenti segnalano questa dinamica solo per risposte semplici o per il testo copiato negli appunti. E altri vedono una serie di adesivi come suggerimenti sulla barra della tastiera. In questo caso, gli utenti devono selezionare solo uno dei suggerimenti per vedere un’anteprima con la possibilità di avere altre opzioni.

E questi non sono gli unici aiuti offerti da Gboard, ma ti danno anche una mano nella selezione di GIF.

Tutte queste nuove opzioni sembrano essere implementate con l’ultima versione di Gboard su Android. Quindi, se hai l’app aggiornata, dai un’occhiata per vedere se una di queste dinamiche è attivata. E se non vedi ancora alcuna notizia disponibile, pazienza, dipende dal lato server e di solito vengono implementati gradualmente per tutti gli utenti.

Se non hai mai usato Gboard (link per scaricarla) come tastiera per il tuo cellulare, non ti preoccupare, ti daremo un piccolo aiuto per iniziare. Puoi dare un’occhiata a questo video che esamina le sue funzioni più conosciute e alcuni trucchi per sfruttare appieno il suo potenziale.