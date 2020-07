Mascherina Viso UVMask che pulisce l'aria con Luce Ultravioletta.

Oggi ci sono già molti milioni di persone che indossano una maschera su base regolare. È obbligatorio in molti luoghi e continua a essere raccomandato dall’OMS per prevenire ulteriori focolai di COVID-19 in luoghi in cui la distanza minima tra le persone non può essere garantita o in cui la ventilazione è insufficiente.

Ciò apre nuove opportunità sul mercato, nuovi tipi di maschera che ci aiutano a sentirci più sicuri, e questo è il caso di UVMask. È una maschera riutilizzabile che utilizza la tecnologia di purificazione UV-C per pulire l’aria 10 volte più velocemente di quanto possiamo respirare.

E’ dotato di un filtro dell’aria passivo e di una protezione sterile-vortice attiva in attesa di brevetto. Ha una luce UV-C sigillata, così che mentre respiriamo l’aria viene inviata attraverso il vortice e purificata con due LED UV-C da 25.000 μW / cm2, una luce che non è né visibile né a contatto con la pelle in nessun momento.

Per un prezzo di circa 80 euro l’unità, ha due strati di protezione ad alta efficienza e filtra l’aria attraverso un filtro che blocca tutti gli inquinanti atmosferici, polvere, polline, tabacco e fumo dagli incendi boschivi.

L’uso della luce UV-C è stato usato per decenni nella biosicurezza nei settori medico e industriale per purificarsi efficacemente, ma fino ad ora le intensità della luce e il tempo richiesti sono stati troppo poco pratici

per purificarsi efficacemente alla velocità. che respiriamo Ciò che questa maschera fa è focalizzare tutta la potenza della luce UV-C nell’aria che respiriamo, usando l’ottica in vetro zaffiro per l’approvazione della FDA (certificata indipendentemente da SGS Labs e accreditata da ISO 17025).

Il filtro dell’aria passivo CE-FFP2 (equivalente alla norma UE N95) è stato testato secondo le norme EN 149-2001 + A1-2009, ricevendo un’efficienza di filtrazione di 0,3 micron del 99%.

La protezione UV-C attiva è stata testata contro E. coli e Staphylococcus per avere un tasso di efficacia medio del 99,93%. Puoi scoprire più dettagli e richiedere un’unità a questo link.