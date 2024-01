Ultime Notizie » apple » Come impostare la funzione di Emergenza SOS sull’iPhone per chiamare senza segnale

In qualche momento delle nostre vite, tutti abbiamo affrontato la paura di rimanere bloccati con la nostra auto su una strada solitaria e pericolosa, una preoccupazione sia per noi che per l’integrità delle persone che ci accompagnano. È per questo che Apple, sempre all’avanguardia nelle soluzioni tecnologiche, si è impegnata a trovare una risposta rapida e sicura per i suoi utenti in queste situazioni critiche.

E la migliore opzione è stata quella di concedere ai telefoni cellulari la capacità di effettuare chiamate senza la necessità di una segnale telefonica stabile o, in alternativa, dati mobili. Questa funzione è particolarmente rilevante per gli utenti dell’iPhone 14.

Come utilizzare la funzione di emergenza SOS sull’iPhone

Per utilizzare questa funzione, prima dobbiamo accedere all’applicazione Impostazioni. Successivamente, troveremo una sezione chiamata Emergenza SOS, dove apparirà l’opzione per effettuare un test del servizio di emergenza. Questo passaggio è cruciale per familiarizzare con il processo.

È importante ricordare che, avviando questa procedura, la connessione a una rete Wi-Fi e i dati mobili verranno disattivati automaticamente per qualche istante. Ciò dimostra che possiamo utilizzare la funzione anche senza queste connessioni.

Continuando con la procedura, l’iPhone ci indicherà di posizionarci in una zona con una vista chiara del cielo, libera da ostacoli come montagne o aree boschive che potrebbero influire sul segnale. Il dispositivo cercherà un satellite e ci chiederà di allinearci con esso.

Una volta che il segnale del satellite è al massimo, che viene indicato quando il radar diventa completamente verde, potremo avviare una chat con il servizio di emergenza.

È fondamentale essere specifici nella nostra comunicazione affinché le nostre esigenze siano comprese chiaramente dal ricevente.

D’altra parte, per le persone con versioni precedenti all’iPhone 14, la procedura è leggermente diversa. Anche se non dispongono della funzione di connessione satellitare, possono comunque effettuare chiamate di emergenza. La procedura inizia allo stesso modo, accedendo all’applicazione Impostazioni e poi a Emergenza SOS. Qui, il telefono offrirà tre diverse opzioni per effettuare la chiamata, adattandosi alle preferenze dell’utente.

Le opzioni includono mantenere premuto per chiamare, che implica premere contemporaneamente il pulsante laterale e quello per aumentare il volume, oltre a altre due opzioni conosciute come chiamare premendo 5 volte e suono durante il conteggio.

Inoltre, è importante aggiungere una lista di contatti di emergenza. In caso di un grave incidente, i paramedici o chiunque fornisca assistenza potranno comunicare rapidamente con i contatti selezionati.

Questo articolo riflette l’innovazione costante nella tecnologia mobile e come questi miglioramenti possano avere un impatto reale nelle situazioni di emergenza. Ricordiamo che la tecnologia non avanza solo in termini di intrattenimento e produttività, ma anche in aspetti cruciali di sicurezza ed emergenze. Maggiori informazioni sul sito di Support Apple.