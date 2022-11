Ultime Notizie » Avatar » Come creare un Avatar 3D da una singola foto

Cerchi una alternativa a drawanyone per creare un avatar che possiamo utilizzare sui social network? Con drawanyone il problema è che il risultato non è realistico, né 3D, né può essere utilizzato nella realtà virtuale quando il metaverso è una realtà quotidiana (se mai lo è).

Questo è ciò che vogliono fare con unionavatars.com, offrire una soluzione che ci permetta di creare un avatar 3D da una singola foto di noi, un avatar animato che possiamo usare in applicazioni di realtà virtuale o in mondi 3D che possono nascere nel browser.

Jordi Conejero, uno dei responsabili, ha recentemente commentato su producthunt.com che si tratta di un’azienda multiculturale che sfrutta tecnologie all’avanguardia come la visione artificiale, l’apprendimento automatico e la blockchain per fornire avatar 3D fotorealistici per utenti e aziende. nel Metaverso e su Web3.

Con un solo selfie avremo il nostro personaggio animato, utile per i privati, ma anche per le aziende che vogliono implementare incontri virtuali con avatar, o per piattaforme immersive, sviluppatori, Vtube e tanti altri settori che potrebbero apparire in

futuro.

È un software per la creazione di avatar che può aiutare le aziende ad automatizzare il processo di creazione di avatar e risparmiare tempo, una soluzione gratuita per gli utenti e prezzi personalizzati per le aziende.

Gli avatar creati possono ora essere utilizzati su diverse piattaforme come: VR Chat, Monaverse, Somnium Space, Webaverse, Vorlds, LIV, Hyperfy, Vivese, Animaze, VRoid Studio e molti altri.

Per creare il tuo avatar, devi solo creare un account gratuito, caricare una foto del tuo viso e attendere qualche minuto. Una volta fatto, possiamo scegliere il nostro corpo e goderci una versione 3D del nostro corpo.

Il risultato è un file 3D, in formato glb, che possiamo scaricare sul nostro computer senza problemi per aprirlo da altre piattaforme (soprattutto dal Viewer 3D di Windows).