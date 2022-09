Ultime Notizie » Avatar » WhatsApp: Avatar nello stesso stile del Metaverso

Meta vuole entrare in WhatsApp con i propri avatar ed ecco come apparirà l’app. Per ora è un progetto in sviluppo.

WhatsApp e Meta sempre all’avanguardia. Sia sui telefoni Android che su iOS, WhatsApp cerca di diventare una delle principali applicazioni di comunicazione. Per questo, durante la pandemia, Meta, l’azienda dietro lo sviluppo, ha condiviso diverse modifiche alle chiamate e alle videochiamate. Gli utenti possono ora creare chiamate per il loro lavoro o studio.

Proprio questo strumento per conferenze farà in futuro un importante salto tecnologico con l’uso degli avatar. Nello stesso stile del Metaverso, potrai creare il tuo personaggio virtuale che parteciperà alle conferenze; in questo modo, non dovrai esporre la tua faccia.

Per ora, è una patch abbastanza distante, ma i media WaBetainfo hanno condiviso uno screenshot per vedere come sarebbe la nuova sezione delle videochiamate in WhatsApp Beta.

Ecco come apparirà il tuo avatar su WhatsApp

“Come puoi vedere da questo screenshot, WhatsApp creerà automaticamente il tuo pacchetto di adesivi basato sull’avatar configurato nelle impostazioni di WhatsApp in modo da poter finalmente condividere i tuoi adesivi personalizzati che esprimono chi sei con le tue chat e gruppi. Come funzionalità aggiuntiva, in futuro sarà anche possibile utilizzare l’avatar come immagine del profilo“.

Avvertono, ovviamente, che si tratta di uno strumento in fase di sviluppo.

Meta non ha confermato la data di uscita ufficiale degli avatar.

Nella cattura non vediamo solo il piccolo personaggio come un’immagine del profilo, ma farà anche parte delle chat.

Potrai condividere emoji unici che interagiscono con diversi elementi come cuori negli occhi, note musicali, cuori infranti, torte, ecc.