Come creare la tua Criptovaluta con pochi click online

Fino a poco tempo, creare una criptovaluta era qualcosa di riservato a pochi, agli esperti del mondo blockchain, agli sviluppatori specializzati nell’argomento. Con il tempo, e dopo che è diventato chiaro che le criptovalute sono qui per restare, nonostante il loro prezzo vada su è giù come le montagne russe, sono nate piattaforme che facilitano la creazione di token, e oggi vi presentiamo una molto interessante che ci permette di creare una criptovaluta in poco tempo.

È un progetto Blocknitive, associato a Block Impulse, per lanciare una piattaforma dalla Spagna. L’idea è che chiunque possa creare i propri token e lanciare ICO (Initial Coin Offering), definendo il prezzo che ritiene opportuno.

L’utilità è chiara, poiché in questo modo i brand potranno trattenere la propria community, che potrà utilizzare le criptovalute specifiche per ottenere diversi vantaggi.

Gli abbonati al tuo marchio e i visitatori in generale potrebbero utilizzarla per vincere magliette o accedere a contenuti esclusivi, ad esempio.

Questa piattaforma ha anche supporto legale e tecnico, in modo che qualsiasi azienda interessata possa stare tranquilla durante il processo di creazione e distribuzione della propria criptovaluta.

ICO avrà una pagina che si collegherà ai portafogli web3, da cui chiunque potrà acquistare token e scambiarli con valuta reale. Tale piattaforma sarà integrata con il sito web di ogni cliente, collegandosi con smart contract, verificata da una società esterna che segnalerà in ogni momento il token e il mercato.

L’idea finale è che le aziende creino un token utile per il loro progetto, non vogliono che venga utilizzato per “fare soldi” con la speculazione.