Come condividere Post e Reels Instagram con Codici QR

Instagram sta aggiungendo una nuova opzione per condividere post, reels, tag e posizioni. Oltre alle opzioni offerte dal menu Condividi mobile, Instagram ora ti consente di utilizzare un codice QR per condividere le nostre pubblicazioni o quelle di terze parti. Ti mostriamo come puoi farlo in un solo passaggio.

Come condividere i post di Instagram con il codice QR

Se vuoi condividere un post che ti piace su Instagram con i tuoi amici, hai molte opzioni… invia il link tramite WhatsApp o social network, via email, messaggio diretto. eccetera. E ora avrai una nuova opzione che può semplificare il processo se vuoi raggiungere un pubblico più ampio: il codice QR.

O perché vuoi condividere i tuoi post di Instagram su altri social network, o come parte della tua strategia di marketing per rendere virali i tuoi Reels, questa dinamica potrebbe essere utile.

Troverai questa nuova opzione nelle pubblicazioni, nei Reels e nelle location. Se vuoi condividere un post con un codice QR dall’app di Instagram, bastano pochi passaggi. Devi cliccare sul menù dei tre puntini che troverai in alto alla pubblicazione e scegliere “QR Code”.

Quando esegui questa azione vedrai che viene generato il codice QR con la possibilità di personalizzarlo con alcuni colori per adattarlo allo stile del tuo marchio. Una volta pronto il QR code per la pubblicazione, non ti resta che cliccare su “Salva QR code” per scaricarlo nella galleria mobile.

In questo modo avrai a disposizione l’immagine del QR per condividerla nel modo che preferisci e gli utenti potranno accedere alla tua pubblicazione semplicemente scansionandola con la fotocamera del cellulare. E la stessa dinamica si può ripetere con i Reels, le etichette e le location. Senza dimenticare che possiamo utilizzare il codice QR anche per condividere il nostro profilo Instagram.