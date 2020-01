Dopo Facebook cade anche Instagram a livello mondiale.

Ieri Facebook, oggi Instagram (ancora). Il social network Instagram, di proprietà di Facebook, ha registrato molteplici cadute questo giovedì in varie parti del mondo, secondo i rapporti generati dal portale DownDetector.

La maggior parte delle segnalazioni provengono dagli Stati Uniti, ma anche diversi paesi in Europa sono interessati, come Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Francia,e Grecia. Per quanto riguarda l’America Latina, i reclami provengono principalmente da utenti brasiliani. Su twitter esplode l’hashtag #InstagramDown

Il 58% degli utenti di Internet afferma che la selezione di notizie dell’applicazione non viene caricata, mentre il 32% ha problemi con la sezione “storie” di Instagram. Un altro 9% ha riscontrato problemi nella pubblicazione di contenuti. Instagram ha riscontrato problemi operativi quotidiani da lunedì. Al momento le cause dei costanti guasti della piattaforma sono sconosciute.