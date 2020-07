Se lavori in gruppo con persone che non si trovano fisicamente nello stesso posto (ad esempio con il telelavoro o smart working), finirai sicuramente per utilizzare gli strumenti di videoconferenza per restare in contatto. Il problema è che la maggior parte delle soluzioni consente di condividere una sola schermata contemporaneamente e finisce per essere un problema quando si tratta di condividere risorse.

Ciò che offre PlutoView (lo trovi all’indirizzo https://plutoview.com/) è uno strumento che ci consente di condividere la sessione di navigazione con un massimo di 100 persone. Possiamo inviare un collegamento a un gruppo di persone e quando premono il link vedranno la sessione che stiamo facendo in una scheda del loro browser.

Sul sito Web condiviso vedremo il cursore di altre persone e tutti potranno godere dei contenuti condivisi o persino condividere la propria sessione.

In questo modo sarà possibile avere un browser con cinque schede aperte, ad esempio, e in ciascuna scheda per avere la sessione di navigazione di ciascuno dei membri del gruppo.

Da un punto di vista educativo potrebbe essere utilizzato in modo che l’insegnante veda la sessione di navigazione di ciascuno degli studenti. Potresti avere uno studente in ogni scheda ed essere in grado di cambiare per assicurarti che stiano funzionando e non stiano visitando luoghi che non hanno nulla a che fare con il lavoro richiesto.

Lo presentano come lo strumento più semplice per la collaborazione di ricerca remota, che consente di condividere e visualizzare la sessione Web attiva di un partner con la privacy che supera la maggior parte delle VPN, ospitata su una piattaforma completamente virtualizzata e basata su cloud.

Il costo è per abbonamento mensile, anche se puoi pagare al giorno. Al momento sono in fase beta e vi si può partecipare inserendo nella registrazione semplicemente la propria e-mail: i partecipanti alla versione beta avranno un’opzione gratuita.