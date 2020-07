Come farsi pagare dai tuoi clienti via internet: Pagamenti Online PayRequest.

Effettuare e Ricevere Pagamenti Online – Se offri servizi a clienti di varie parti del mondo e desideri che una soluzione centralizzata riceva pagamenti, dai un’occhiata alle novità che offre il sito internet PayRequest. È una piattaforma web in cui possiamo creare una pagina con un link unico appositamente progettato per ricevere pagamenti online.

Come farsi pagare per vendita online

Quando il cliente accede alla pagina creata con PayRequest, sarà in grado di pagare con diversi sistemi, dalle carte di credito e di debito ai conti paypal, da qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi lingua. È anche possibile inviare un collegamento personalizzato in modo che l’importo e il motivo del pagamento vengano automaticamente riempiti.

Disponibile su payrequest. io, è una soluzione interessante con un unico “ma”: fanno pagare una commissione del 2% per ogni pagamento ricevuto e se aggiungiamo commissioni paypal e altri sistemi, alla fine diventa più costoso di un trasferimento bancario o un’altro tipo trasferimento nello stesso paese.

Effettuare e Ricevere Pagamenti Online

È, sì, un modo eccellente per ricevere pagamenti internazionali per clienti specifici, con una serie di funzioni che possono evolversi abbastanza:

Permette connettere il nostro account Stripe o Mollie , (il nostro fornitore di fiducia).

o , (il nostro fornitore di fiducia). Sarà compatibile con CNAME per utilizzare il nostro dominio personalizzato.

Possiamo caricare il nostro logo.

Possiamo aggiungere i colori del marchio.

È possibile rivendicare il nostro nome o la ragione sociale.

È possibile configurare collegamenti di pagamento dinamici (payrequest.me/name/12,50 – per pagare 12,50)

Una soluzione interessante che terremo sott’occhio per seguire la sua evoluzione. Intanto, se volete provare, andate su https://payrequest.io/.