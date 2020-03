Videoconferenza, tre alternative a WhatsApp e Skype

Al giorno d’oggi è molto facile fare una videoconferenza senza usare WhatsApp, Skype o nessuna di quelle piattaforme che richiedono la registrazione dell’utente, telefono, e-mail e di altri dati personali.

Nell’elenco di oggi parleremo di tre opzioni che consentono la videoconferenza in pochi secondi, essendo necessario nella maggior parte dei casi, fornire solamente il nome della stanza virtuale, o al massimo una email e una password per creare l’account.

Dobbiamo solo creare un utente (email e password) e poi cercare il nome della stanza, non sono necessari altri dati. Se il nome della stanza esiste già, inizierà l’azione. Rivelando la stanza ad altre persone, possono soddisfare i limiti della piattaforma: 5 utenti per 65 minuti o 20 utenti per 35 minuti.

Più semplice impossibile. È più completo di quello precedente, poiché ha l’opzione di agende a tempo, note di collaborazione, commenti non verbali e spazio per riunioni private. La versione che non richiede l’identificazione è più limitata.

L’operazione di base è la stessa della precedente, ma oltre a informare il nome della stanza dovremo successivamente indicare chi siamo, in modo che gli altri partecipanti sappiano con chi stanno parlando. Le camere sono limitate a 15 persone.

Un’altra soluzione semplice che richiede solo il nome della stanza. In questo modo genera un link che possiamo divulgare con altre persone, quindi quando fai clic su di esso, inizierà la videoconferenza.

È importante tenere presente che queste soluzioni tendono a scomparire rapidamente se non trovano un modello di business adeguato (sembra che team video lo tiene), quindi non stupitevi se smette di funzionare tra qualche anno (speriamo di no).