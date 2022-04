Ultime Notizie » Chelsea » Chelsea-Real Madrid Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Chelsea-Real Madrid Streaming Prime Video. Le due formazioni si affrontano allo Stamford Bridge di Londra oggi mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 21 italiane, nell’andata dei quarti di Champions League, stesso orario di Villarreal-Bayern Monaco che però viene trasmessa su Infinity+, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Chelsea e Real Madrid si ritrovano per il secondo anno consecutivo tra le migliori otto d’Europa. L’anno scorso si erano affrontate in semifinale, e in finale ci andarono i Blues. Di seguito le informazioni per vedere la partita Chelsea-Real Madrid in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Chelsea agli ottavi ha eliminato i francesi del Lilla vincendo 2-0 in casa e 2-1 in trasferta in rimonta. I Blancos di Carlo Ancelotti, invece, nel turno precedente hanno eliminato il PSG di Pochettino. Dopo la sconfitta per 1-0 al Parco dei Principi (gol nel finale di Kylian Mbappé), il Real Madrid è riuscito a ribaltarla nella ripresa con Karim Benzema che, con una strepitosa tripletta, ha permesso di ottenere la qualificazione.

⚽ Dove vedere Chelsea-Real Madrid Diretta invece di Rojadirecta TV

Chelsea-Real Madrid diretta da vedere in esclusiva con Amazon Prime Video, la piattaforma che si è assicurata i diritti di trasmissione della miglior partita del mercoledì di Champions League. Telecronaca di Sandro Piccinini e in postazione di commento ci sarà Massimo Ambrosini. Per coloro che sono abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video, un’ulteriore opzione è rappresentata dall’app presente su Sky Q.

Sarà dunque possibile seguire la partita di calcio su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa, su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV, console Playstation o Xbox.

⚽ Chelsea-Real Madrid Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Chelsea-Real Madrid streaming gratis per gli abbonati con dispositivi mobili come tablet e smartphone, grazie all’app di Amazon Prime Video che è compatibile con i sistemi iOS ed Android. Sul sito ufficiale della piattaforma per seguire invece il match su pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV o PirloTV, perchè considerati illegali in Italia.

Chelsea-Real Madrid Streaming Live: ultime notizie formazioni

Kai Havertz, che è un vero e proprio specialista per il Chelsea nelle partite importanti, ha segnato tutti e quattro i suoi ultimi gol dopo il 50° minuto, e cercherà di battere l’ex giocatore del Chelsea ed attuale portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, che ha mantenuto inviolata la propria porta in quattro delle otto presenze in UEFA Champions League.

⚽ Le probabili formazioni di Chelsea-Real Madrid

Chelsea (4-3-1-2): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, M Alonso; Kanté, Jorginho, Mount; Kovacic; Havertz, Pulisic. Allenatore: Tuchel. A disposizione in panchina: Kepa, Christensen, T Chalobah, James, Sarr, Saul, Barkley, Hudson-Odoi, Ziyech, Lukaku, Werner, Loftus-Cheek.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, E Militao, Alaba, F Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; F Valverde; Benzema, Vinicius J. Allenatore: Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Vallejo, Nacho, Marcelo, Lucas Vazquez, Ceballos, Camavinga, Asensio, Bale, Rodrygo, Mariano Diaz.

Arbitro: Turpin (Francia). Guardalinee: Danos e Gringore. Quarto Uomo: Letexier. VAR: Brisard. Assistente VAR: Willy.

Tuchel è imbattuto da allenatore sia contro il solo Real Madrid (2 vittorie, 4 pareggi) che contro le squadre spagnole in generale (5 vittorie, 4 pareggi).

Alternative per vedere Chelsea-Real Madrid Streaming senza usare Rojadirecta in italiano

Alternative per vedere la partita Chelsea-Real Madrid non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che siti come Rojadirecta Online TV sono considerati illegali in Italia. I siti di streaming online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Assicuratevi di avere una connessione VPN quando navigate in Internet.