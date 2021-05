Ultime Notizie » Chelsea » CHELSEA REAL MADRID Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Chelsea Real Madrid Streaming Gratis e Diretta TV. Partita di ritorno di semifinale Champions League: Zinedine Zidane visita a Londra la formazione di Thomas Tuchel, dopo l’1-1 della partita di andata in Spagna. Qualificazione per la finale di Champions League ancora tutta da decidere e aperta ad ogni possibilità. Il Chelsea affronterà il Real Madrid per la quinta volta in una competizione europea. Il Real Madrid non sa cosa significhi vincere nelle ultime quattro visite alle squadre inglesi in Champions League (2p 2s), segnando solo due gol. L’ultima vittoria è arrivata contro il Liverpool nell’ottobre 2014, 0-3 nella fase a gironi. Di seguito le formazioni e dove vedere Chelsea Real Madrid streaming e tv.

⚽ Probabili Formazioni Chelsea Real Madrid

Tuchel dovrebbe confermare praticamente in blocco la formazione che ha ben figurato a Madrid, con Werner supportato da Pulisic e Mount. Zidane, invece, perde Varane ma dovrebbe ritrovare il capitano Sergio Ramos dal primo minuto. Da valutare le condizioni di Carvajal, Valverde e Lucas Vazquez. Benzema riferimento offensivo.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner. Allenatore Thomas Tuchel.

Real Madrid (3-4-1-2): Courtois; Militao, Sergio Ramos, Nacho; Odriozola, Kroos, Casemiro, Marcelo; Modrić; Benzema, Vinícius Júnior. Allenatore Zinedine Zidane.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia).

Zidane potrebbe eguagliare Ferguson, Ancelotti e Lippi come numero di semifinali vinte. Tuchel ha perso solo quattro delle sue 18 partite casalinghe di Champions League da allenatore (12v 2p).

Chelsea Real Madrid Diretta: Canale TV e dove vederla

Chelsea Real Madrid in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251 del

Dove vedere Chelsea Real Madrid Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Chelsea Real Madrid streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Partita in chiaro?

Chelsea Real Madrid non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming con Mediaset Play. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Benzema ha segnato 71 gol in Champions League e con un altro gol potrebbe diventare il quarto cannoniere di sempre. Mason Mount (22 anni e 115 giorni) potrebbe diventare il secondo giocatore inglese più giovane a segnare nelle semifinali di Champions League dopo Wayne Rooney nel 2007 (21 anni e 182 giorni contro il Milan).