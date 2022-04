Ultime Notizie » Coronavirus » Mutazione del Coronavirus XE: cosa si sa di questa variante?

Il primo caso di XE, una mutazione della variante omicron del coronavirus, è stato rilevato mercoledì a Mumbai, in India. Secondo quanto riportato dall’Hindustan Times, il nuovo ceppo è stato rilevato in una donna di 50 anni che si era recata in città dal Sud Africa a febbraio. Il paziente asintomatico non aveva comorbilità ed era stato messo in quarantena dopo essere stato diagnosticato quasi un mese dopo, ha riferito Hindustan Times.

Cos’è la mutazione XE?

Secondo gli esperti, XE è l’ibrido di due varianti omicron BA.1 e BA.2. Le prime indicazioni suggeriscono che l’XE potrebbe essere circa il 10% più trasmissibile rispetto ad altre mutazioni di questa variante.

Dove è stato rilevato l’XE?

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha osservato che la ricombinazione XE (BA.1-BA.2) è stata rilevata per la prima volta nel Regno Unito il 19 gennaio e che da allora sono stati segnalati e confermati più di 600 casi.

Ad oggi, XE è stato rilevato anche negli Stati Uniti, in Thailandia e in Nuova Zelanda. L’OMS ha affermato che sono necessari più dati prima di poter fornire maggiori informazioni sulla mutazione, ma avverte anche che la nuova variante XE di omicron potrebbe essere il più contagioso di tutti

Quali sono i sintomi di XE?

i ceppi di coronavirus.

A seconda dello stato vaccinale e dell’immunità acquisita in precedenti infezioni, i sintomi e la gravità del virus covid-19 variano da persona a persona.

Poiché la sottovariante è nuova, la situazione potrebbe cambiare, ma attualmente non si ritiene che XE presenti nuovi sintomi. I più segnalati della variante originale di omicron sono molto simili a quelli di un raffreddore, soprattutto nelle persone che sono state vaccinate.

“Le varianti ricombinanti non sono un evento insolito, soprattutto quando ci sono diverse varianti in circolazione e molte sono state identificate nel corso della pandemia fino ad oggi”, ha affermato Susan Hopkins, consulente medico capo dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito. “Come con altri tipi di varianti, la maggior parte si estinguerà in tempi relativamente brevi”, ha aggiunto.