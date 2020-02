Roma Lecce Streaming Gratis e Diretta TV – Roma Lecce è, dopo Genoa-Lazio (risultato 2-3 giocata alle 12:30), l’unica partita della 25a giornata di serie A che si gioca oggi alle 18, dopo la sospensione delle altre a causa del coronavirus. I giallorossi devono riscattarsi da un periodo nero, costato il quarto posto in classifica e culminato con la sconfitta dello scorso turno di campionato subita sul terreno dell’Atalanta dopo l’illusorio vantaggio di Dzeko.

Salentini in grande forma dopo la vittoria interna sulla SPAL che ha consentito loro di salire a quota 25, ma la corsa verso la salvezza dei giallorossi è solamente all’inizio. La Roma ha vinto per 1-0 la sfida d’andata di questa Serie A contro il Lecce lo scorso settembre: nell’intero campionato 2018/19, i giallorossi non hanno mai ottenuto due successi stagionali contro una singola avversaria senza subire reti.

Dove vedere Roma Lecce Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Roma Lecce in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251).

La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani.

Roma Lecce in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l’apposita applicazione per sistemi Android e iOS.

Roma Lecce: probabili formazioni.



Fonseca può cambiare qualcosa nei tre dietro Dzeko: Perez e Mkhitaryan insidiati da Under e Kluivert. Kolarov in campo da titolare. Fazio in vantaggio su Mancini, Bruno Peres preferito a Spinazzola. Solo Rispoli recupera per la sfida dell’Olimpico. In attacco c’è il solo Lapadula.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Carles Perez; Dzeko. Allenatore Fonseca. Indisponibili: Zappacosta, Zaniolo, Diawara, Pastore. Squalificati: nessuno.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Rispoli; Majer, Barak, Deiola; Mancosu; Mancosu, Shakov; Lapadula. Allenatore Liverani. Indisponibili: Falco, Babacar, Farias, Rispoli. Squalificati: nessuno.