Dove vedere Lione Juventus streaming online. Oggi mercoledì 26 febbraio 2020 alle ore 21 la Juventus tornerà a giocare in Champions League, in visita alla formazione francese del Lione, per la partita di andata degli ottavi di finale. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove vedere Lione Juventus streaming e diretta tv.

Lione Juventus streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Le ultime notizie prima di Lione Juventus ci mostrano che Maurizio Sarri ritrova Khedira, che sarà regolarmente a disposizione e dovrà quindi decidere chi lasciare in tribuna tra Rabiot e Bernardeschi. Douglas Costa ha svolto solo il riscaldamento con i compagni, ma è stato ugualmente convocato e farà parte della truppa in partenza per Lione, anche se quasi sicuramente andrà in tribuna. Higuain sarà almeno in panchina.

Le nostre probabili formazioni di Lione Juventus:

Lione (3-4-1-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Terrier, Ekambi, B Traoré. All. Rudi Garcia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri.

Diretta Lione Juventus, le cose da sapere sulla partita.



Il Lione non ha mai vinto contro la Juventus in competizioni UEFA (1 pareggio e 3 sconfitte), venendo eliminati dai bianconeri ai quarti di finale di Europa League della stagione 2013-2014 e nella fase a gironi di Champions League 2016-2017. Il Lione è stato eliminato in Champions anche da Milan e Roma. Contro i rossoneri furono sconfitti ai quarti di finale della stagione 2005-2006; la stagione successiva furono eliminati dai giallorossi agli ottavi di finale. La Juventus ha sempre passato il turno contro una francese (4 volte su 4) durante la fase ad eliminazione diretta: l’ultima volta con il Monaco in semifinale della stagione 2016-2017.

È la sesta volta consecutiva che la Juventus raggiunge gli ottavi di finale di Champions: sua striscia più lunga. L’ultima volta che la Juventus non passò il girone è datata dicembre 2013, quando la squadra allora allenata da Antonio Conte si piazzò 3a alle spalle del Real Madrid di Carlo Ancelotti e del Galatasaray di Roberto Mancini. Nelle 5 stagioni precedenti, la Juventus ha sempre raggiunto i quarti di finale a parte nell’annata 2015-2016 quando venne eliminata ai supplementari dal Bayern Monaco.

Lione Juventus Streaming Gratis Online: dove vedere Diretta Live Tv.



Il Lione ha vinto solo due delle sei gare disputate durante la fase a gironi di Champions. Lo score più basso di tutte le qualificate agli ottavi di finale, insieme all’Atalanta.

Lione Juventus in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi mercoledì 26 febbraio 2020 sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con SkyGo per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Stream disponibile per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

La diretta di Lione Juventus non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi neanche in streaming gratis online con MediasetPlay.

Come vedere Lione Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Lione Juventus online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Live Streaming che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui). Non dimenticatevi la diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet!