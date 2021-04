Ultime Notizie » Chelsea » Real Madrid-Chelsea Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Real Madrid Chelsea Streaming Gratis e Diretta TV. Il Real Madrid di Zinedine Zidane e il Chelsea di Thomas Tuchel si affrontano a Madrid (nuovamente all’Estadio Alfredo Di Stefano visto che il Santiago Bernabeu è ancora in fase di ristrutturazione) nella gara d’andata delle semifinali di Champions League.

Questo sarà il quarto confronto in una competizione europea tra Chelsea e Real Madrid. Il Real Madrid ha affrontato più volte il Chelsea che le altre squadre in tutte le competizioni senza mai riuscire a vincere (1 pareggio, due sconfitte). Di seguito le formazioni e dove vedere Real Madrid Chelsea streaming e tv.

⚽ Probabili Formazioni Real Madrid Chelsea

Per i blancos dovrebbe essere confermato il solito 4-3-3 con Benzema nel tridente insieme a Vinicius e Asensio. Per i blues invece probabile il 3-4-2-1 con Haverts terminale d’attacco affiancato da Pulisic e Ziyech.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Militão, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior. Allenatore Zinedine Zidane.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Zouma, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Mount, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic. Allenatore Thomas Tuchel.

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi).

Zinedine Zidane e Thomas Tuchel sono due dei 24 allenatori che hanno diretto più di 15 partite di Champions League nelle fasi eliminatorie. Zidane ha la migliore percentuale di vittorie (insieme a Luis Enrique) tra tutti gli allenatori (67%) mentre Tuchel ha la settima miglior percentuale (53%).

Real Madrid Chelsea Diretta: Canale TV e dove vederla

Real Madrid Chelsea in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere Real Madrid Chelsea Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Real Madrid Chelsea streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Partita in chiaro?

Real Madrid Chelsea viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche in streaming con Mediaset Play. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Questo sarà il 163° incontro di Champions League tra una squadra inglese e una spagnola, la cifra più alta per entrambe le nazioni. Le squadre inglesi hanno vinto quattro delle loro ultime sette partite contro le rivali spagnole (2 pareggi, 1 sconfitta), il doppio dei precedenti 20 contro di loro (2 vittorie, 7 pareggi, 11 sconfitte). Il Chelsea disputerà la sua ottava semifinale di Champions Leaguem la cifra più alta per un club inglese; si tratta invece della 14esima per il Real Madrid, due in più di qualsiasi altra squadra.