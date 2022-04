Ultime Notizie » Bloomberg Bilionares Index » Elon Musk si offre di acquistare il 100% di Twitter

Elon Musk lancia un’Opa su Twitter. L’imprenditore Elon Musk ha fatto la sua “migliore e definitiva” offerta per acquistare il social network Twitter, ha annunciato giovedì durante una presentazione presso la US Securities and Exchange Commission.

Elon Musk, già CEO di Tesla e SpaceX, ritiene che l’azienda abbia un potenziale straordinario, per il quale è disposto a pagare 54,20 dollari per azione in contanti, il che equivale a un valore totale di circa 43 miliardi di dollari.

L’offerta è stata fatta attraverso una lettera al presidente di Twitter, Bret Taylor, inviata mercoledì, in cui ha anche spiegato che se rifiutano la sua proposta, dovrebbe riconsiderare la sua posizione di azionista all’interno della società.

Twitter ha bisogno di trasformarsi

“Ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale per essere la piattaforma per la libertà di espressione in tutto il mondo”, si legge nel testo. “Ora mi rendo conto che l’azienda non prospererà né soddisferà questo imperativo sociale nella sua forma attuale. Twitter deve trasformarsi in un’azienda privata“, ha aggiunto.

Dopo la notizia, le azioni della società con sede a San Francisco sono aumentate del 18%. Twitter ha annunciato che “esaminerà attentamente” l’offerta di Musk.

Secondo il Bloomberg Billionaires Index, Musk ha attualmente un patrimonio netto di circa 260 miliardi di dollari, il che lo rende l’uomo più ricco del pianeta, seguito dal fondatore di Amazon Jeff Bezos.

Aumento del valore delle azioni

Il 4 aprile l’imprenditore ha acquisito una partecipazione passiva del 9,2% in Twitter, diventando così il principale azionista di detto social network, che ha fatto aumentare del 26% il valore delle azioni della società nelle precedenti operazioni di marketing.

Il giorno dopo è stato riferito che il miliardario sarebbe stato nominato nel consiglio di amministrazione di Twitter, ma in seguito l’amministratore delegato della società, Parag Agrawal, ha affermato che Musk ha deciso di non entrare a far parte di quell’organismo, senza fornire ulteriori dettagli.

“Sembra che Musk si sia reso conto che essere nel consiglio di amministrazione di Twitter avrebbe potuto impedirgli di godersi uno dei suoi hobby preferiti: twittare quello che vuole”, ha riportato la rivista Fortune.

Il media ha spiegato che il documento originale sull’ingresso nel consiglio gli avrebbe imposto una responsabilità fiduciaria di agire nel migliore interesse della società e dei suoi azionisti, il che significa che, se avesse continuato con la sua solita pratica di postare “tweet provocatori e burloni”, potresti incorrere in una causa da uno degli investitori della società se lo indirizzassi contro Twitter o i suoi direttori.

Questo martedì è stata intentata una causa contro il miliardario accusandolo di non aver rivelato la sua partecipazione a Twitter quando il 14 marzo ha raggiunto il 5%. Invece di denunciarlo, l’imprenditore lo ha quasi raddoppiato, a scapito degli investitori meno facoltosi che avevano venduto le proprie azioni della società quasi due settimane prima che il fondatore di Tesla e SpaceX riconoscesse di essere diventato l’azionista di maggioranza.