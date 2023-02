DIRETTA CALCIO – Inter-Porto (partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League) in diretta streaming. La partita si giocherà alle ore 21:00 italiane di mercoledì 22 febbraio 2023 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano), alla stessa ora di RB Lipsia-Manchester City.

Inter e Porto sono attualmente le seconde forze dei rispettivi campionati (Serie A in Italia e Portuguese Liga in Portogallo). La formazioni di Inzaghi arriva dalla sconfitta contro il Bayern Monaco (2-0), i portoghesi da quella sull’Atletico Madrid (2-1). Di seguito le probabili formazioni di Inter-Porto con orario e dove vederla in tv e streaming.

Inter-Porto probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

Allenatore Simone Inzaghi.

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Franco, Grujic, Eustaquio, Pepê; Taremi, Martinez. Allenatore Sérgio Conceição.

Dove vedere Inter-Porto Streaming TV

La partita Inter-Porto sarà trasmessa in diretta streaming tv alle ore 21:00 italiane di mercoledì 22 febbraio 2023 sui canali digitali di Amazon Prime Video. Potrete quindi vedere Inter-Porto streaming su device portatili come smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android; da browser basterà accedere al sito ufficiale e selezionare l’evento desiderato dal catalogo a disposizione.

La telecronaca di Inter-Porto è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con inviati bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.