Durante l’ultimo fine settimana, i tifosi di calcio hanno potuto concedersi l’apertura della stagione dell’XFL (X Football League). Il campionato di football americano fondato da Vince McMahon e NBC è stato ripristinato dalla squadra di “The Rock” Dwayne Johnson e Dany Garcia.

L’apertura del campionato del 2023 tra i Vegas Vipers e gli Arlington Renegades ha visto l’apparizione dei proprietari dell’XFL sul campo di gioco. Davanti alle oltre dodicimila persone che hanno assistito a questa partita al Choctaw Stadium, The Rock ha preso il microfono e ha tenuto un discorso emozionante ricordando la sua sfortuna per non essere stato convocato dalla NFL negli anni ’90, e come ha deciso di dare le opportunità che ha non è riuscito nella sua giovinezza.

L’emozionante discorso di Dwayne Johnson al debutto di XFL

“Quando ti dicono che i tuoi sogni sono finiti, la realtà ti mostra che stanno per iniziare“, ha detto Dwayne Johnson.

“Questo è quello che stanno per fare. Voglio che tu scenda in campo, faccia del tuo meglio e mostri al mondo cosa significa essere assolutamente affamati dei tuoi obiettivi. Lo siamo anche noi, ed è per questo che siamo qui. La X nell’XFL è l’intersezione tra sogni e opportunità. Tu hai i sogni e noi abbiamo le opportunità. Vieni fuori e gioca al gioco che tutti amiamo e siamo qui per oggi”.

Il Video di Dwayne Johnson The Rock:

Come sta andando la XFL

XFL ha mantenuto una buona accoglienza da parte del pubblico e della stampa con le sue prime partite guidate da The Rock. Il primo appuntamento ha raggiunto un numero significativo di spettatori dal vivo, con una media di 16.000 spettatori per partita. Resta solo da scoprire i dati di ascolto per conoscere con certezza i risultati che l’XFL ha lasciato nel suo previsto ritorno.