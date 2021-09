Ultime Notizie » batteri » Cellulari contaminati da agenti patogeni? Dobbiamo pulirli regolarmente

La pandemia di Covid-19 ha cambiato il modo in cui la maggior parte delle persone in tutto il mondo si relaziona all’igiene personale e, più specificamente, al lavaggio delle mani. Pulirsi regolarmente le mani è una delle azioni più efficaci per prevenire le infezioni, ma tutti abbiamo qualcosa che potrebbe essere considerato una terza mano e che non puliamo quasi mai: i nostri telefoni.

Cellulari contaminati da agenti patogeni pericolosi come batteri e virus

Un team di ricercatori australiani ha recentemente scoperto che i telefoni cellulari sono contaminati da agenti patogeni pericolosi come batteri e virus che annullano i benefici del lavaggio delle mani se non vengono puliti adeguatamente.

Lotti Tajouri, Professore Associato di Biologia Molecolare presso la Bond University, in Australia, si è interessato a indagare su questo argomento vedendo i medici di un ospedale usare i loro telefoni subito dopo essersi lavati le mani e prima di eseguire un intervento chirurgico. Tajouri ha intervistato 165 operatori sanitari e ha esaminato i loro telefoni cellulari come parte dello studio e ha dichiarato:

“I telefoni cellulari che testiamo con i tamponi sono assolutamente contaminati da batteri, virus, funghi e persino parassiti. Non sorprende che troviamo batteri associati alla contaminazione fecale”.

Il 98% delle persone intervistate ritiene che i propri telefoni cellulari siano contaminati e il 52% ha riconosciuto di utilizzare questi dispositivi in ​​bagno. Inoltre, il 57% afferma di non aver mai pulito il proprio cellulare.

Tajouri insiste sul fatto che i telefoni cellulari dovrebbero essere visti come una terza mano e dovrebbero essere disinfettati o lavati regolarmente come facciamo con le nostre mani.

“Abbiamo trovato agenti patogeni animali, abbiamo trovato agenti patogeni vegetali, quindi pensa alla biosicurezza e pensa a cosa dovremmo probabilmente fare nei nostri aeroporti“, ha detto Tajouri, invitando i funzionari della sanità pubblica a prestare attenzione alle loro indagini per evitare un nuovo focolaio di Covid- 19 e per prevenire potenzialmente future pandemie.