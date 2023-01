Ultime Notizie » Google Alphabet » Causa a Google per monopolizzare la pubblicità digitale

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti chiede alla Corte che il colosso tecnologico Alphabet Inc, la società madre di Google, sia costretto a vendere parte della sua attività pubblicitaria, per presunto abuso del suo dominio nel settore della pubblicità digitale, che rappresenta l’80% delle sue entrate.

La causa antitrust, intentata martedì dall’Amministrazione del Presidente Joe Biden presso un tribunale distrettuale degli Stati Uniti ad Alexandria, in Virginia, accusa il gigante della tecnologia di utilizzare pratiche “anticoncorrenziali ed escludenti” per reprimere illegalmente o ridurre qualsiasi minaccia significativa alla sua influenza sull’industria della pubblicità online. Questo problema si è discusso anche in Europa oltre 10 anni fa, nel 2012.

Così il Dipartimento di Giustizia:

“Google ha ostacolato qualsiasi concorrenza significativa e scoraggiato l’innovazione nel settore della pubblicità digitale, ha realizzato profitti superiori alla concorrenza e ha impedito al libero mercato di funzionare in modo equo per sostenere gli interessi degli inserzionisti e degli editori che rendono possibile il potente Internet delle Cose oggi”.

Otto stati (compresa la California, dove si trova il quartier generale di Google) si sono uniti alla causa del governo degli Stati Uniti.

In questo senso, il procuratore generale della California Rob Bonta ha affermato che le pratiche del gigante tecnologico hanno “in uno spazio in cui l’innovazione è cruciale”.

Nel 2020, l’amministrazione dell’allora presidente Donald Trump ha intentato una causa simile contro Google, questa volta per la sua attività di ricerca sul Web. È stato affermato che la società ha utilizzato accordi di distribuzione esclusiva con fornitori di servizi wireless e produttori di telefoni per bloccare la concorrenza.

Da parte sua, Google nega che le sue pratiche pubblicitarie danneggino la concorrenza: