Catturato Pesce Remo a Cozumel Messico: Profezia Tsunami?

Pescatori dell’isola di Cozumel in Messico (Caraibi) hanno riferito della cattura di un pesce remo, anche se non è chiaro se sia stato catturato o trovato sulla superficie. Attraverso Facebook, il team Macheto Snap Cozumel Surf ha condiviso un video e immagini della cattura di questo pesce remo.

Anche un biologo marino, identificato come Carlos Martín Gaeta (autore della foto di copertina), ha condiviso la fotografia di questo pesce che è diventato famoso anche per annunciare l’arrivo di un tsunami.

Il pesce remo vive tra i 200 e i 1000 metri di profondità ed è caratterizzato da una pelle argentata e pinne rosse. Tradizionalmente noto come “Ryugu no tsukai” in giapponese (tradotto come “Messaggero del Palazzo di Dio del mare”), la leggenda narra che si spiaggia sulle coste prima dei terremoti sottomarini. Ma gli scienziati affermano che non ci sono prove a sostegno di tale teoria…

