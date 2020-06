Non esistono due fiocchi di neve uguali: vero o leggenda?

Da bambini ci dicevano che ogni fiocco di neve è unico. Poi a scuola ci mostrvano foto microscopiche di fiocchi di neve per farci vedere i loro splendidi disegni geometrici, arrivando a pensare che fosse vero: non esistono due fiocchi di neve uguali. Tuttavia, la scienza ha dimostrato che con le giuste condizioni, è possibile generare due fiocchi di neve uguali.

In questo video registrato nel laboratorio CalTech, il professor Ken Libbrecht, che ha studiato la formazione di ghiaccio per due decenni, ha affermato che è improbabile che la struttura tra loro coincida, ma non impossibile. Nel laboratorio del California Institute of Technology, Libbrecht può monitorare le condizioni meteorologiche consentendo di generare due fiocchi di neve praticamente identici.

Sul suo sito Web, ha commento: “Ciò che ha reso possibile la crescita di questi fiocchi di neve gemelli è la capacità di farlo in condizioni attentamente controllate”.

La formazione dei fiocchi di neve è molto sensibile alle condizioni meteorologiche: una situazione che genera differenze strutturali in ciascuno dei fiocchi di neve. Il professore ha sfruttato queste informazioni per fabbricare un dispositivo in grado di controllare temperatura, umidità, flusso d’aria e posizione ideale.

Lo scienziato è riuscito a catturare in foto e video la crescita di questi fiocchi di neve per mezzo di un fotomicroscopio.