Astronauti creano il Quinto Stato della Materia.

A bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stato possibile creare, per la prima volta, i cosiddetti condensati di Bose-Einstein (BEC), noto anche come il quinto stato della materia.

Per raggiungere questo obiettivo, gli astronauti hanno utilizzato il Cold Atom Lab (CAL), un congelatore in grado di raffreddare gli atomi in un vuoto a temperature estreme, appena un miliardesimo di grado sopra lo zero assoluto, motivo per cui ha la reputazione di diventare uno dei luoghi più freddi nell’universo.

I condensati di Bose-Einstein compaiono quando la temperatura di un insieme di atomi raggiunge lo zero quasi assoluto, in modo che queste nuvole di atomi gassosi agiscano collettivamente e non individualmente. Furono predetti per la prima volta da Albert Einstein e dal matematico e fisico indiano Satyendra Nath Bose, 95 anni fa, ma fino al 1995 questo strano quinto stato della materia non fu osservato in laboratorio.

Il problema principale è che sulla Terra la gravità li trascina a terra, facendoli sparire in frazioni di secondo, mentre nello spazio possono rimanere più a lungo. Pertanto, nella microgravità dello spazio, gli atomi rallentano e le loro lunghezze d’onda si allineano, consentendo lo studio dei condensati di Bose-Einstein.

L’esperimento CAL è solo un primo passo, ma potrebbe contribuire al fatto che questi condensati saranno un giorno la base per strumenti ultra sensibili per rilevare segnali deboli dai luoghi più remoti dell’universo, nonché fenomeni come onde gravitazionali o buchi neri. .

L’autore principale del nuovo studio, David Aveline, un fisico del Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha detto al MIT Technology Review, che appartiene al Massachusetts Institute of Technology (USA), che da un punto di vista più pratico, il lavoro del tuo team potrebbe aiutare a migliorare i sensori inerziali, dagli accelerometri e sismometri fino ai giroscopi.

Uno studio in tal senso è stato pubblicato questo giovedì sulla rivista Nature.