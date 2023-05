Ultime Notizie » Fotocamera WhatsApp » Come scoprire se WhatsApp sta utilizzando il microfono e la fotocamera del cellulare?

Quando si installa WhatsApp sul dispositivo mobile, l’applicazione di messaggistica istantanea ha bisogno del permesso degli utenti per accedere al microfono e alla fotocamera, al fine di registrare gli audio, inviare foto e video, tra molte altre funzioni. Tuttavia, giorni fa è stato scoperto un difetto nell’applicazione sviluppata da Meta, che consisteva nel fatto che WhatsApp manteneva il microfono attivo anche se non veniva utilizzato.

Per questo motivo, molti utenti vogliono sapere se l’app di messaggistica istantanea utilizza effettivamente il microfono e la fotocamera solo quando vengono utilizzati e non quando si lascia il dispositivo mobile da parte. In questo contesto, il portale Andro4All rivela un semplice trucco per scoprire l’uso dell’app in relazione a questi due strumenti.

Gli smartphone con sistema operativo Android hanno un pannello di privacy, che mostra in modo dettagliato i dati sull’uso dei permessi di ogni applicazione. È importante menzionare che l’utente che ha segnalato il difetto di WhatsApp lo ha fatto attraverso questo pannello. Per questo motivo, Google e Meta hanno confermato che il problema era nel pannello di Android, poiché, secondo loro, questo avvisava in modo errato sull’uso del microfono in WhatsApp.

Come accedere al pannello di privacy?

Accedere alle ‘Impostazioni’.

Successivamente, individuare e selezionare l’opzione ‘Privacy’.

Quindi, fare clic su ‘Pannello di privacy’.

Scorrere verso il basso e accedere alle sezioni ‘Microfono’ e ‘Fotocamera’.

Verificare se WhatsApp sta utilizzando gli strumenti in momenti in cui l’applicazione non viene utilizzata.

Il trucco di WhatsApp per sapere se qualcuno ha cancellato una conversazione

WhatsApp continua ad aggiornare la sua piattaforma, al fine di migliorare l’esperienza degli utenti. Ad esempio, l’app di messaggistica istantanea consente già di modificare un messaggio di testo, non importa se è già stato letto dall’altra persona. Inoltre, si prevede che si possano inviare audio che possono essere riprodotti solo una volta. Tuttavia, ci sono dettagli che non devono passare inosservati.

Per questo motivo, molti utenti si chiedono se esiste un modo per sapere se qualcuno vicino sta nascondendo o cancellando i messaggi della conversazione. La risposta è sì; ma per farlo le persone devono avere assoluta fiducia, poiché, devono prendere in prestito il dispositivo mobile, e farlo senza il consenso dell’altra persona può risultare poco etico.

Nel cellulare dell’altra persona, accedere a WhatsApp.

Successivamente, disinstallare l’applicazione dal dispositivo mobile.

Riavviare il cellulare.

Quindi, reinstallare nuovamente da Play Store o App Store, WhatsApp.

Scrivere il numero e il codice di verifica.

Accettare il rispettivo backup per scaricare tutti i messaggi, inclusi quelli eliminati.

Attendere il caricamento completo.

Controllare tutti i messaggi che sono stati eliminati in precedenza.

È importante menzionare che uno degli strumenti di sicurezza più utilizzati dagli utenti è quello di salvare i backup delle chat su Google Drive. Per questo motivo, questi file avranno un livello extra di sicurezza, oltre alla crittografia end-to-end, funzione che codifica i dati in modo che solo l’utente abbia accesso ad essi.

Questa informazione può anche essere protetta da una password, motivo per cui solo chi ha la chiave su un nuovo dispositivo mobile può accedere e ripristinare le conversazioni. Tuttavia, può accadere che questa password di sicurezza venga dimenticata, ma una volta stabilita, l’applicazione non stabilisce alcun promemoria.

Per questo motivo, l’app di messaggistica istantanea sta lanciando un nuovo strumento che stabilisca promemoria con la password dei backup e verifichi che il titolare dell’account continui a notificare per non perdere le informazioni. Gli utenti potranno modificare o scegliere di non crittografare i backup delle chat. In questo senso, gli utenti dei dispositivi iOS e Android saranno ricordati di inserire una nuova chiave.

In caso di problemi, saranno offerte nuove opportunità per inserire una nuova password con sei caratteri e una lettera. La casella di controllo non apparirà come richiesta, ma sarà presente nella schermata iniziale dell’applicazione.