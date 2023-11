Ultime Notizie » Backup Windows » Tiny11: la versione leggera di Windows 11 per computer modesti

È appena arrivata la nuova versione di Tiny11, un’opzione di Windows 11 abbastanza semplificata fino al minimo indispensabile e funzionale, e che è un progetto non ufficiale realizzato da terze parti, che consente l’esecuzione di Windows 11 su computer molto più modesti, rendendolo possibile un’esecuzione ancora più fluida e senza la necessità di hardware di sicurezza specifico.

Questa nuova versione si basa sull’aggiornamento più recente di Windows 11, Windows 11 23H2, che porta con sé la possibilità di utilizzare le nuove funzionalità incluse da Microsoft nella sua versione ufficiale di Windows 11, oltre a miglioramenti e aggiornamenti di sicurezza.

Nuove funzionalità in una versione più leggera e flessibile

Tra le funzioni che possono essere utilizzate in Tiny11 c’è la nuova funzione di backup, il supporto per file compressi RAR, il controllo dinamico delle luci RGB, nuove funzionalità introdotte in applicazioni comuni come Paint ed Esplora risorse e, opzionalmente, viene lasciata in mano agli utenti l’installazione di Windows Copilot.

Questa versione di Tiny11 si distingue anche per avere una dimensione di installazione inferiore del 20% rispetto alla versione precedente, che lascia più spazio per altri file, cosa che sarà apprezzata da chi dispone di dischi rigidi abbastanza limitati nello spazio.

Possibilità di installare componenti non inclusi

Nonostante le dimensioni ridotte del sistema, Tiny11 consente agli utenti di installare componenti e altri elementi per avere la piena funzionalità.

Come nella versione precedente, componenti come le funzionalità Xbox sono state ridotte alle basi, ma l’installazione di un gioco Xbox può riportarlo alla piena funzionalità. Puoi anche aggiungere .net 3.5 o nuove lingue!

Risolvere i propri problemi

NTDEV , lo sviluppatore di questo progetto, rileva in particolare che:

Infine, si segnala anche che la maggior parte dei problemi riscontrati nelle versioni precedenti di Tiny11 sono stati risolti, con questa versione più compatta e flessibile che ha già messo a disposizione degli interessati.

Uno degli aspetti criticati di Windows 11 è il numero di componenti e altri elementi integrati, che richiedono l’uso di apparecchiature più potenti per essere solventi, e ancor più dover avere caratteristiche hardware specifiche per accettare l’installazione, nonostante Microsoft sia aprendo poco a poco le configurazioni del PC che possono eseguire Windows 11.

Qui, come sempre, gli interessati possono scegliere di installare questa opzione non ufficiale a proprio rischio, anche se la cosa migliore è che si possono installare componenti solo quando si ha una reale necessità.