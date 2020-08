Calendario Astronomico di Agosto: i fenomeni Cosmici che vedremo.

Luglio è finito e i suoi eventi astronomici sono stati solo l’inizio di un altro ciclo. Le sorprese cosmiche continuano ad apparire e non si fermeranno finché gli esseri umani non si stancheranno di esplorare i cieli. Ora dobbiamo prepararci ad accogliere gli eventi del calendario astronomico di agosto, e siamo pronti con i dettagli.

Anche se il cielo sembrerà calmo durante questo mese, saranno presenti i classici eventi. Dopo aver vissuto l’energia della luna piena del 3 agosto e una favolosa pioggia di stelle cadenti saranno gli eventi principali pieni di energia. Sappiamo che, in questo momento confuso, guardare il cielo può dare qualche speranza.

Mentre l’universo allinea le energie, tutti noi sulla Terra abbiamo l’opportunità di cogliere l’opportunità di apportare cambiamenti, sia che puliamo le nostre menti con la forte luce della luna piena o, con il passaggio di una pioggia di meteoriti, ci lasciamo alle spalle quelle cose che non ci fanno molto bene.

Il cosmo è, in tutti i sensi, un’opportunità di crescita e rinnovamento. A partire dalle sue stelle, pianeti e altri oggetti celesti, comprendiamo il significato del movimento sulla superficie e molti di noi trovano in loro le risposte di cui abbiamo tanto bisogno. Sei pronto a scoprire i segni del calendario astronomico di agosto?

Calendario astronomico di Agosto

Perseidi, sciame meteorico 11-12 agosto

Agosto ci regala uno degli sciami meteorici più impressionanti.

Producendo fino a 60 stelle all’ora al suo apice, le Perseidi attraverseranno il cielo grazie alla cometa Swift-Tuttle.

Dal 17 luglio e fino al 24 agosto avrà luogo il passaggio delle Perseidi; tuttavia, la notte dell’11 agosto e la mattina del giorno successivo si verificherà il suo picco. L’unica cosa che consigliamo è di raggiungere un cielo sereno, perché altrimenti sarà difficile osservarli.

Venere in allungamento – 13 agosto

Il momento migliore per vedere Venere all’orizzonte sarà durante il suo allungamento. A questo punto il pianeta si troverà a 45,8 gradi dal sole, che lo posizionerà nel punto più alto dell’orizzonte orientale durante la mattina e il pomeriggio del 13 agosto.

Luna nuova – 19 agosto

Situata sullo stesso lato della Terra, la luna non sarà visibile durante questo periodo. Come ogni mese, il satellite saluta per qualche istante la sua luminosità per far brillare da soli altri corpi cosmici. Cogli l’occasione per estrarre il tuo telescopio ed esplorare stelle e altri ammassi nello spazio ristretto.