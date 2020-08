Pirlo ha scelto Raúl Jiménez al posto di Higuain? E' già calciomercato Juventus.

Raúl Jiménez ha già la benedizione di Andrea Pirlo e secondo quanto riferito in Italia e Argentina, il messicano sarebbe scelto come prossimo attaccante della Juventus, una firma che si vociferava da mesi e che avverrebbe una volta terminata la partecipazione del Wolverhampton in UEFA Europa League.

L’approvazione di Pirlo per l’arrivo di Jiménez alla Juventus è stata diffusa da TNT Sports in Argentina, la cui nota principale precisa che Gonzalo Higuaín non rimarrà con la Vecchia Signora perché il nuovo allenatore vuole il messicano data la sua capacità di tenere palla e saper giocare con le spalle alla porta, qualcosa che al Pipa manca in questo momento.

È un fatto curioso che nel testo di TNT Sports si riferisca a Raúl come “il messicano Luis Jiménez”, di cui si parla è una delle grandi rivelazioni del calcio europeo e per il quale anche

il Manchester United punta forte in Premier League.

In Italia è il Corriere della Sera ad annunciare la lista delle possibili vittime in casa Juve, guidata proprio da Higuaín, il tedesco Sami Khedira, il brasiliano Douglas Costa e il gallese Aaron Ramsey. Nella lista dei giocatori in arrivo appare invece il nome del messicano Raúl Jiménez come opzione principale per aggiornare l’attacco bianconero di quest’estate insieme al polacco del Napoli, Arkadiusz Milik.

Sabato è stato annunciato l’esonero di Maurizio Sarri dopo l’eliminazione in Champions League contro il Lione agli Ottavi di finale, a cui questa domenica si è aggiunto il prepotente rumor dei colloqui tra Cristiano Ronaldo e il PSG per il suo acquisto.