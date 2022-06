Ultime Notizie » Angel Di Maria » Calciomercato Juve: dopo Pogba arriva anche Angel Di Maria

La telenovela di Paul Pogba (29 anni) è a un passo dalla sua chiusura: il ritorno in bianconero. Dopo aver terminato il suo rapporto professionale con il Manchester United, il centrocampista ha optato per la Juventus. Vale a dire, il campione del mondo con la Francia (in Russia 2018) riprenderà il volo verso la Vecchia Signora.

Un rinforzo a costo zero per il centrocampista bianconero, che entrerà a far parte della rosa guidata da Massimiliano Allegri da free agent. Come sottolinea il giornalista Fabrizio Romano, il suo ingaggio sarà di 8 milioni di euro netti per stagione a Torino.

Nei primi giorni di luglio, infine, verrà confermata l’operazione strategica della Juventus per Pogba.

Il Barcellona ha rinunciato all’acquisto di Angel Di Maria (34 anni), il quale gode del costo zero per non aver prolungato il suo contratto con il Paris Saint-Germain. L’ex Real Madrid e Manchester United, chiamato anche “El Fideo”, attaccante che sembra fondamentale per la Nazionale argentina in vista del Mondiale del Qatar, tenterà la fortuna in Serie A con al Juventus di Massimiliano Allegri.

A quanto pare la Juve ha offerto all’ex PSG 7 milioni per 12 mesi e questi, nelle ultime ore, ha accettato. Da sistemare la questione bonus. Ma la fumata bianca è ormai dietro l’angolo. L’argentino starà solo un anno in Italia, visto che ha già detto che vuole tornare al Rosario Central nell’estate del 2023.