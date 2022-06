Ultime Notizie » Calciomercato Juve » Calcio mercato: Juventus pronta per l’accordo con Paul Pogba

CALCIOMERCATO JUVE – Uno dei nomi propri che questo mercato estivo ci lascerà è quello di Paul Pogba, perché già svincolato dal contratto con il Manchester United il suo futuro resta indefinito. E nonostante notizie recenti abbiano indicato il PSG come possibile destinazione, la Juventus resta in pole postion.

La Vecchia Signora sarebbe, secondo Sky Sports Italia, ancora una volta la squadra favorita per accogliere nelle proprie fila il 29enne centrocampista francese. Autore di 1 gol e 9 assist in 27 partite, il francese è diventato il grande desiderio dei bianconeri.

C’è un rinnovamento in corso in casa Juve, questo è certo, e il grande acquisto, anche in termini economici, lo ha già fatto a gennaio comprando Dušan Vlahović e sta aspettando anche il rientro dall’infortunio di Federico Chiesa.

La Gazzetta dello Sport spiega oggi che Paul Pogba può essere un simbolo del nuovo palcoscenico: firmerà per quattro stagioni al prezzo di 20 milioni di euro ciascuna, dopo aver rifiutato il Paris Saint Germain, che si era interessato a lui. Sembrerebbe che l’accordo sia quasi chiuso e l’annuncio della firma di Paul Pogba da parte della Juventus non dovrebbe tardare molto.

Paul Pogba ha già giocato con la Juventus, dal 2012 al 2016, prima di firmare per una cifra record dal Manchester United. È stato in Italia che il francese ha mostrato la sua versione migliore, cosa che in Premier League non è stato in grado di fare. A Torino vogliono che il francese faccia colpo dopo le ultime due stagioni deludenti che la Juventus ha avuto.