Ultime Notizie » Arabia Saudita » Mercado d’Arabia: Allegri no, Spalletti sì?

Il tecnico della Juventus Max Allegri è al sicuro sotto l’ombrellone in Sardegna mentre i rumors sulla sua partenza si intensificano. I media internazionali rilanciano l’idea di un accordo imminente con l’Al Hilal, un club di calcio saudita, per un compenso di 30 milioni di euro per tre anni, più bonus. Tuttavia, Allegri ha risposto categoricamente che non ha intenzione di lasciare Torino e gli affetti.

L’Arabia tenta anche Luciano Spalletti

Nonostante il mondo del calcio sia spesso affascinato dalla possibilità di guadagnare grandi somme di denaro, Allegri sembra essere immune a questa attrazione e preferisce restare

L’Arabia Saudita sta cercando di convincere Luciano Spalletti a diventare il loro prossimo allenatore di calcio. Tuttomercatoweb ha rivelato che un club saudita avrebbe offerto a Spalletti una somma compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro all’anno, nonostante il tecnico italiano abbia già dichiarato di voler fare una pausa per un anno.